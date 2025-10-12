趙露思鏡頭前「徹底卸妝」摘美瞳！4分鐘素顏痛哭戲被封神　導演看哭了

記者田暐瑋／綜合報導

大陸知名演員趙露思、陳偉霆出演的電視劇《許我耀眼》開播後討論度不斷升高，趙露思為了這部戲花費大量心力，不只劇中穿搭都是自己搭配，甚至還在鏡頭前直接卸妝，連變色片都完全摘除，毫無遮掩露出完整素顏，連導演都敬佩落淚：「我沒有想到她會那麼徹底的卸妝。」

▲趙露思看著鏡子中濃妝的自己感到迷惘。（圖／翻攝自微博）



在《許我耀眼》第16集中，趙露思飾演的許妍面對婚姻破裂與事業危機，在攝影棚後台看著鏡中化濃妝的自己陷入迷惘，動手卸除妝容，從摘除美瞳、卸除睫毛膏到擦拭粉底，讓浮腫眼皮、泛紅鼻尖等瑕疵全都曝光在鏡頭前，接著她接到姥姥電話，聽到親人的關心瞬間情緒崩潰痛哭，情緒從釋放到壓抑，同時還要承受在鏡頭前展示素顏的壓力，短短4分鐘的情緒轉折被封神。

▲趙露思一鏡到底卸妝。（圖／翻攝自微博）



導演陳暢透露，這場戲是由趙露思主動提議加入，拍攝當天從凌晨三點就開始準備，拍攝時更是一鏡到底完成卸妝過程，連導演都感動落淚，「我沒有想到她會那麼徹底地卸妝，特別震撼也特別感動。拍攝中我在鏡頭後面看哭了，結束後我跑過去跟她說：這是許妍的勇氣，也是露思的勇氣。」

▲趙露思卸妝戲封神。（圖／翻攝自微博）