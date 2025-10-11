回憶殺！《萌學園》劉書宏、阿本隔15年台上當眾變身：燐火幽冥

記者蔡琛儀／台北報導

第60屆廣播金鐘獎頒獎典禮今（11日）在台北流行音樂中心舉辦，15年前陪伴眾多人長大的偶像劇《萌學園》系列主演阿本與劉書宏更現身合體頒發「兒童節目獎」、「兒童節目主持人獎」與「少年節目獎」、「少年節目主持人獎」，兩人還當場「變身」，瞬間化身萌騎士「歐趴」、「爓王」，且兩人保養得宜，與當年模樣相差無幾，掀起滿滿的回憶殺氛圍。

▲阿本、劉書宏擔任第60屆廣播金鐘頒獎人。（圖／三立提供）

劉書宏出場時笑說，最近跟阿本在網路上的討論度極高，是不是因為我們的身材？」阿本說：「之前發稿說我們要來頒獎，有媒體放我們的健身照，但那不是重點，我們今天會來是因為另個身份...」接著兩人一起轉過身當眾「變身」成為萌騎士，讓現場爆出陣陣熱烈尖叫聲。

劉書宏還當場表演「爓王」的招式「燐火幽冥」，「我怕我們兩個太久沒來人類世界，這次我發現，好像有很多暗黑氣勢。」在劇中角色擔綱「療癒系」魔法師的阿本連忙說：「台下都是貴賓，不可亂放招，剛剛有因為燐火幽此受傷的人，讓我這個『療癒系』來療癒一下大家。」還幽默表示：「剛剛打的是萌學園的鳳凰電波，大家回去皺紋會少一點。」

▲▼阿本、劉書宏「萌騎士」上身。（圖／三立提供）

稍早典禮已頒發「企劃編撰獎」、「教育文化節目獎」、「教育文化節目主持人獎」，其中「教育文化節目主持人獎」由漢聲廣播電臺《隔壁住了誰》的Hayung 哈勇、佳怡奪下，曾在節目受訪的高偉恩更直接在台上求婚，掀起典禮第一波高潮。