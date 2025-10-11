美女星驚傳遭同劇男演員性侵！他慘被開除...角色取消

▲28歲華裔女星Leah Lewis事後向劇組告發。（圖／翻攝自Leah Lewis IG）

記者曾羿翔／綜合外電

美國CBS人氣劇集《律師無限耆》（Matlock）近日陷入醜聞風暴。劇中38歲男演員大衛·德爾·裡奧（David Del Rio）因涉嫌性侵28歲華裔女星莉亞·劉易斯（Leah Lewis），已被製作方正式解約並離開劇組。

綜合外媒報導，事件疑發生於9月26日，受害女星劉易斯於10月2日向劇組舉報，當日德爾·裡奧即被人員帶離位於派拉蒙影業的片場。製作團隊隨後展開內部調查，經評估後決定與德爾·裡奧終止合作。德爾·裡奧本人也尚未對外發表任何聲明。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲男演員David Del Rio在劇中扮演新手律師Billy，如今身陷性侵醜聞。（圖／翻攝David Del Rio IG）

事件曝光後，莉亞·劉易斯在社交平台發聲，首度打破沉默。她上傳一張與母親相擁的照片，並留言表示：「媽媽在這裡，我們正以愛與力量前行。我現在很安全。感謝大家的支持與關心，我們會帶著力量繼續走下去——請記住，力量是關鍵。」

據了解，德爾·裡奧角色會立即被取消，不過尚未清楚他將在即將播出的第二季中演出多少集數，該劇目前將暫停拍攝至11月。《律師無限耆》為1986年經典同名影集的重啟版，由凱西·貝茲（Kathy Bates）主演。醜聞爆出後，外界關注事件是否衝擊劇集後續製作與確切的播出計畫。