鄭中基改造成筋肉猛男　周秀娜驚訝：我看到照片還以為是合成的

記者蕭采薇／台北報導

香港動作電影《阿龍》由鄭中基自導自演，集合香港實力派演員周秀娜、姜皓文及可愛小童星傅舜盈共同演出，他為了電影中復仇父親的角色，瘋狂增肌，進行長達6個月的肉體改造，化身成雙手染上鮮血的暴力復仇者。周秀娜為了電影演出泰國華僑苦練泰文，再加上當地太陽猛烈，讓她笑說：「我曬到比當地人還要更黑了啊！」

▲《阿龍》鄭中基（右）特別邀請合作多次的周秀娜（左）演出女主角。（圖／華映娛樂提供）



鄭中基自導自演最新作品《阿龍》，特別邀請合作多次的周秀娜演出女主角，鄭中基為了留在泰國幫女兒復仇，便娶了周秀娜扮演的泰國華僑好取得身份並長期留下，鄭中基表示因周秀娜很好相處，而且會講潮洲話，是女主角最佳人選，「因為泰國當地很多講潮洲話的華人，周秀娜可以少學一個語言，全力練泰文就好。」



為了演出泰國當地成長的女子，周秀娜特別提早到當地準備，並努力學習泰文，但泰文發音讓她覺得難度頗高，上戲前仍一直拉著老師練習，雖然當時下過苦功練習，她大呼：「泰文真的好難，有時演情緒很大的戲，我演出時會把剛練好的泰文全忘了，只能再一直背一直背。」所以電影一拍完，她笑稱泰文當下就忘光光了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《阿龍》周秀娜再次合作鄭中基，驚訝對方改造成肌肉猛男。（圖／華映娛樂提供）



周秀娜表示和鄭中基從沒有合作過那麼嚴肅題材，她回憶說：「剛開始拍有些不太習慣，而且我記憶中的他一直好瘦的，劇組給我看他變壯的照片時，我還以為是合成的，一到泰國見到他時好驚訝，有如見到一座山，而且只要他一坐到附近，我就覺得現場變得好擠喔！」

而且她最意外的是發現原來泰國當地的女生並不黑，很多人還很白，但她的皮膚很容易曬黑，戲拍到一半，她驚覺自己變得比當地人還要更為黝黑，笑說：「反而我變得最像泰國當地人了。」

▲《阿龍》周秀娜飾演「泰國華僑」阿蘭。（圖／華映娛樂提供）



《阿龍》描述阿龍（鄭中基飾）和8歲的女兒螢螢（傅舜盈飾）相依為命，因揹負前妻賭債而生活潦倒，樂觀的他沒有抱怨半句，深信好人有好報。阿龍終於還清債務，為了完成女兒心願，父女一起去泰國旅遊，但螢螢竟在旅程中被拐子集團擄走。

▲《阿龍》周秀娜周秀娜特別提早到當地準備，並努力學習泰文。（圖／華映娛樂提供）

痛失至親的阿龍徹底放棄心中的善良，為了留在當地，與泰國華僑阿蘭（周秀娜飾）再婚，更一直打聽拐子集團的消息，不惜一切代價，只為揪出所有害死女兒的匪徒報仇，化身成雙手沾血的復仇者，最後他能夠大徹大悟，重拾昔日善念；還是墜入仇恨的地獄呢？《阿龍》將於10月17日在台上映。