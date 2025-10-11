孟子義李昀銳爆「連續4天過夜熱戀中」！住同大樓私會　官方火速發聲

記者田暐瑋／綜合報導

大陸女星孟子義去年因主演古裝劇《九重紫》翻紅，和李昀銳的超強CP感更被不少粉絲起鬨假戲真做，如今兩人二搭《尚公主》，傳出過夜熱戀中，被拍到連續4天收工後返回同一棟住宅大樓，引發外界關注。

綜合陸媒報導，孟子義和李昀銳近期正在橫店拍攝《尚公主》，被拍到收工後連續4天回到同棟大樓，據悉，兩人住在同一棟大樓的不同樓層，孟子義住在12樓、李昀銳則在8樓，等到各自的助理離開後，李昀銳會獨自搭乘電梯前往孟子義的住處，直到隔天工作前才會下樓與助理會合。

▲孟子義和李昀銳被傳假戲真做。（圖／翻攝自微博）



事件曝光後，孟子義與李昀銳的工作室迅速做出回應，同步在偷拍照片中寫上大大的「假」字，否認戀情傳聞，由於流出的影片中，並未拍到兩人同框進出電梯或房間的畫面，僅有各自進入大樓的片段，加上大陸明星在橫店拍戲期間，為了工作便利，大多都是集中住在同一區，此類情況在演藝圈並不罕見，因而被部分聲浪質疑爆料是斷章取義。

孟子義與李昀銳因合作電視劇《九重紫》而備受關注，又在多個綜藝節目中同台，包括《奔跑吧》與《你好星期六》等，早在2025年1月就曾有狗仔直播爆料稱「孟姐和小林已在一起」，但當時未獲得當事人回應，目前兩人正在合作拍攝《尚公主》，同時各自都有多部待播劇作品，此次戀情風波的真實性與時機點引發外界諸多揣測。

