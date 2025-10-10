《魯冰花》女星憶顏正國兄妹情　慟喊：謝謝擋在我面前

記者王靖淳／綜合報導

50歲男星顏正國7日因肺腺癌病逝，噩耗曝光後令大批粉絲都相當震驚，今（10）日是他的冥誕，同時也是靈堂對外開放的第一天。為此，以《魯冰花》古茶妹一角走紅的女星李淑楨在臉書發布長文，悼念這位曾與她在劇中飾演兄妹的「阿國哥哥」。

▲李淑楨、顏正國小時候曾一起拍戲。（圖／翻攝自Facebook／李淑楨楨性情）

李淑楨在文中細數兒時和顏正國拍戲的過往，並形容當時的兩人是形影不離的兄妹。她回憶，當年自己5歲、顏正國9歲，雖然理智上知道是在演戲，但顏正國卻總是把她護在身後，讓她感覺，「你就是一個會站在我身前，為我挺身而出的哥哥。」並坦言，在得知對方過世噩耗的當下，她感覺移動的時間緩了下來。

李淑楨透露，前幾年在綜藝節目上與顏正國重逢時，「我們沒多說什麼。你只是拍拍我，握了握我的手。」一個簡單的動作，卻足以讓兩人瞬間明白彼此的心情，因為他們都知道，彼此長大的過程，是有多麼的不容易。最後，她在文末像天上的顏正國獻上誠摯的告白：「謝謝你擋在我面前，謝謝你這麼勇敢，謝謝你用短暫的時光，豐富了我們的人生。」