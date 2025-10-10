快訊／HYBE首個男團登上大巨蛋！TXT官宣1月開唱 這些人可先買
記者吳睿慈／台北報導
南韓娛樂龍頭HYBE公司旗下炙手可熱的男團TOMORROW X TOGETHER展開出道以來第四次全球巡演「ACT : TOMORROW」，巡演預計在前往美國、日本等地，10日重磅宣布來到台北，主辦單位「遠雄創藝」官宣TOMORROW X TOGETHER即將在2026年1月31日站上臺北大巨蛋，門票採兩階段販售，分別在10月24日、25日售票。
▲HYBE首個男團登上臺北大巨蛋，TXT官宣1月31日開唱。（圖／遠雄創藝提供）
▲▼TXT官宣1月31日在大巨蛋開唱，售票訊息同步公開。（圖／遠雄創藝提供）
團體人氣越來越旺，來台場地一次比一次還大，TOMORROW X TOGETHER於10日官宣即將成為HYBE旗下第一個站上殿堂級場地「臺北大巨蛋」開唱的團體，台灣主辦單位「遠雄創藝」同步公告門票開賣詳細訊息，分為特A座位區6980元、特B座位區6480元，以及看台座位區5980元、4980元、4480元、3980元、2980元，另有B1看台身障席2990元與L2看台身障席2490元，其中特A座位區6980元更包含彩排福利和限定紀念吊牌，極具收藏價值。
本次售票將採兩階段開賣，粉絲會員MOA MEMBERSHIP可於10月24日14點至20點優先購票，接著10月25日中午12點全面於拓元售票系統正式開賣。這場演出不僅是他們與台灣MOA久違重逢的舞台，也將是見證TXT成長與實力的華麗一夜。
演出地點：臺北大巨蛋
票價：
特A座位區 NT $6,980 （含彩排福利&紀念吊牌）
特B座位區 NT $6,480
看台座位區NT $5,980 / 4,980 / 4,480 / 3,980 / 2,980
B1看台身障席 NT $2,990
L2看台身障席 NT $2,490
售票時間：
2025.10.24 (五) 14:00 – 20:00 MOA MEMBERSHIP 優先購票
2025.10.25 (六) 12:00 拓元售票系統正式開賣
售票連結：https://tixcraft.com/activity/detail/26_txt
