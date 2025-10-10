林襄買錯絲襪「下身開洞」肉色畫面瘋傳！被看光超尷尬 應援急下台

記者潘慧中／綜合報導

林襄最近在《11點熱吵店》分享一段超糗往事，至今想起來仍讓她「頭皮發麻」。事情發生在剛成為樂天女孩的時候，第一次參與OL趴，「大家都要穿黑絲」，沒想到她買錯了款式，意外成為焦點。

林襄透露，她當時誤買成免脫黑絲襪，也就是私密處會露一個洞、不用脫褲子就能上廁所的款式，雖然當時有穿黑色內褲，「但還是會有一點該邊的肉色會跑出來。」

原本以為穿裙子應該不會被看到，結果林襄一上場辣舞，「完全被看光光！」不只這樣，「網路上還有我該邊肉色的影片，我現在只要刷到那個影片，我真的是超級尷尬，頭皮發麻！」

好險跳完第一局後，舞蹈總監連忙詢問林襄狀況，並趕緊到休息室找尋別人多買的黑絲襪，才化解了這場意外。

