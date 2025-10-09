台灣《宇宙啦啦隊》　登上NBA熱身賽舞台

記者葉文正／台北報導

緯來電視網原創製作的選秀節目《宇宙啦啦隊》，迎來創紀錄的國際舞台首演，節目中選出的啦啦隊成員參加在澳門舉辦的NBA熱身賽系列活動。本次NBA熱身賽將於10月10日與12日在澳門威尼斯人綜藝館舉行，由布魯克林籃網（Brooklyn Nets）對戰鳳凰城太陽（Phoenix Suns）。

▲將在澳門NBA季前賽表演的10位緯來原創《宇宙啦啦隊》成員。（圖／緯來提供）

緯來原創《宇宙啦啦隊》節目歷經韓國特訓，由製作團隊與專業師資評選出10位表現優異的訓練生，分別為Momo（모모）、莓莓（Irene／메이메이）、靚靚（Chenny／량량）、海莉（Hyreii／혜리）、魚肉（Yujou／위로우）、妃妃（Falya／페이페이）、紀欣伶（Cindy／찌신링）、叩叩（Cecillia／코코）、Tina（티나）與祖安娜（Joanna／주안나）。她們將於澳門進行多場演出，包括NBA House開場秀、3v3冠軍賽表演、Viewing Party開場秀與公益活動等。

▲祖安娜。（圖／緯來提供）

為迎接此次演出，《宇宙啦啦隊》主創團隊重新編曲四首熱門歌曲，提前一個月展開密集排練與編舞，並設計專屬服裝：包括首次曝光的《宇宙啦啦隊》制服，展現青春活力與專業形象。舞蹈設計亦依籃球運動主題進行改編，強調現場感染力與動感氛圍。

▲海莉。（圖／緯來提供）

成員Momo表示：「我最喜歡籃球，當啦啦隊是我的夢想，沒想到加入《宇宙啦啦隊》就直接圓夢了。」靚靚則感動表示：「第一次就去NBA，緯來和製作單位你們太扯了啦！」海莉興奮的說：「有一點點緊張，很榮幸可以來這個NBA活動演出，希望可以透過這個演出告訴大家，我們是宇宙啦啦隊！」祖安娜充滿信心：「大家為了NBA活動努力練習了很多天，一定會有很棒的表現。」

此次交流演出由緯來體育台促成，台長文大培(David Wen)表示：「我們一直希望能讓台灣原創節目走向國際，緯來原創《宇宙啦啦隊》不只是娛樂內容，更代表了年輕世代的能量與文化自信。這次參與NBA熱身賽，是對台灣原生選秀節目與啦啦隊女團實力的肯定，也是台灣體育與娛樂跨界合作的重要里程碑。」