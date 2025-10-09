德國文豪卡夫卡生前最後戀情！　氣質女星「演謬思」私下背景超狂

記者黃庠棻／台北報導

德國氣質女星亨麗埃特康芙莉絲最近在電影《卡夫卡最後的愛》飾演一代文豪卡夫卡的最後情人「朵拉」。她獨特的典雅秀麗氣質，不僅被原著作者米歇爾庫普夫米勒視為最棒詮釋人選，就連觀眾都在她IG留言，讚賞她跟飾演「卡夫卡」的男主角薩賓塔布瑞亞超級登對，簡直完美契合。

▲《卡夫卡最後的愛》9日在台上映。（圖／海鵬影業提供）

不同於一般德國演員的矜持，康芙莉絲對自己演出的作品，向來不遺餘力地大力宣傳，上映十天便號召10萬人次觀眾進場觀影，讓《卡夫卡最後的愛》躍上電影排行榜亞軍。感人的是，這場大文豪人生盡頭的最後一段愛情，片中還被卡夫卡自己解讀「幸福越小，就越偉大」，讓無數觀眾帶著感動走出戲院。《卡夫卡最後的愛》今（9）日起在台上映。

這部講述文學大師卡夫卡人生最後一年故事的電影《卡夫卡最後的愛》，被視為卡夫卡逝世100週年的紀念作。劇情描述1923年，卡夫卡因為結核病健康每況愈下，在波羅的海度假療養時，遇見了來自波蘭的猶太女子朵拉。這場海邊的偶遇，不僅開啟了卡夫卡人生最幸福時光，也讓卡夫卡在病痛與死亡陰影下，擁抱了愛情與尊嚴。

飾演「朵拉」的德國氣質女星亨麗埃特康芙莉絲，其實來頭不小，在奧地利和德國都有許多影視作品。出生於柏林的演藝世家的她，由於氣質出眾，加上外型秀麗，常被安排演繹「大文豪的謬思」等貴族仕女角色。她曾在代表德國角逐奧斯卡的電影《二姊妹的情人》中，飾演大文豪席勒的妻子夏洛特，片中與姊姊卡洛琳共事一夫。

這次麗埃特在《卡夫卡最後的愛》中，飾演卡夫卡離世前的最後戀人朵拉，還精通希伯來文。她的優雅品味與精準的演出，不僅被原著作者米歇爾庫普夫米勒視為最棒詮釋人選，也助該片如獲奧地利電影獎最佳製作設計、最佳美術設計及最佳化妝等三項大獎提名。

