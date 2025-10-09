《創造營》男星合體泰國影帝來台！鍾欣凌片場「跟舒淇比賽」慘輸

記者黃庠棻／台北報導

Netflix影集《回魂計》今（9）日舉行亞洲上線記者會，導演陳正道以及許肇任率領主演舒淇、李心潔、傅孟柏、鍾欣凌、劉主平、尹浩宇 Patrick、蘇格拉瓦卡那諾 （Weir） 齊聚桃園會展中心，分享拍攝點滴與角色心境。

來自泰國的蘇格拉瓦卡那諾 （Weir）是國際級影帝，曾與奧斯卡最佳導演朗霍華合作過，對方曾大讚他是很棒的演員，這次參與《回魂計》的演出也與舒淇、李心潔兩位影后合作，他表示「很榮幸第一次跟這麼專業的團隊合作，我的角色很複雜，所以就負責把自己的戲份做到最好」。

事實上，《回魂計》今（9）日的記者會是蘇格拉瓦卡那諾 （Weir）第三次來到台灣，前兩次他都帶著家人一起來旅遊，造訪過許多知名景點，還特別點名九份很漂亮，這次因為工作關係三度來台灣，也帶著家人一起來玩，直呼「我愛台灣」。

《回魂計》除了集結舒淇、李心潔、傅孟柏、鍾欣凌、劉主平等大咖之外，泰德混血男星尹浩宇也在片中演出關鍵角色，他過去曾參加大陸實境選秀《創造營2021》並組團「INTO1」出道，這次來台灣參加記者會，休息室外都是一整排粉絲送的花籃。

尹浩宇坦言自己過去多演出比較陽光的校園劇，《回魂計》是出道以來演過最沈重的戲，透露這次有不少動作戲，在拍攝前做了很多準備以及練習，更暴雷會有「養眼的演出」。

另外，擁有親切形象的鍾欣凌這一次在《回魂計》挑戰反派，跟舒淇、李心潔有許多對立的戲，她坦言在片場其實講不太到什麼話，通常都會在廁所外巧遇，特別談及舒淇像「披著羊皮的狼」，因為對方私底下相當溫柔，沒想到一上戲就變身角色，讓她嚇一跳「像變了一個人」。

此外，鍾欣凌還分享與舒淇相處的趣事，事前舒淇曾驕傲表示自己「走路很快，像風一樣」，於是她到了現場忍不住跟對方比賽走路，笑說「我走超快，沒想到她還贏我」，兩人互動相當可愛、逗趣；而李心潔則是在整個拍攝過程中都進入角色，眼神相當犀利。

