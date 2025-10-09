出道30年哭戲最多！舒淇冒「老花眼職災」　曝拍攝過程吹神秘怪風

記者黃庠棻／台北報導

Netflix影集《回魂計》今（9）日舉行亞洲上線記者會，導演陳正道以及許肇任率領主演舒淇、李心潔、傅孟柏、鍾欣凌、劉主平、尹浩宇 Patrick、蘇格拉瓦卡那諾 (Weir) 齊聚桃園會展中心，分享拍攝點滴與角色心境。

《回魂計》舉辦上線記者會。

舒淇久違回到台灣露面，穿著一襲輕鬆卻又不失優雅的褲裝現身，被問到拍攝《回魂計》整部戲最奇幻的地方，是與李心潔第一次到神廟拜訪的場景，劇組特別在一處空地改建了一座廟，當時還沒開拍的時候都還好，但當兩人一跪下就吹起一陣怪風。



對此，舒淇進一步表示，與李心潔一起在神廟跪下的那一幕，不只吹起一陣怪風，葉子、灰塵都被吹起，她撇見不遠處開始雷電交加，內心只有害怕，直呼「我們旁邊有樹，等下打雷會不會劈下來」，還笑說「導演都不喊卡，等下我們就要被雷劈了」，坦言就連天氣都幫助劇組增加神秘氛圍「真的很神奇」。



而舒淇出道30年，《回魂計》是她第一部接拍的台劇，點頭答應的原因有兩個，首先她直言「光是這個劇組陣容就打動我了」，另一點是角色的背景，她飾演一位柔弱又脆弱的母親，女兒遭到傅孟柏飾演的綁匪虐待，她坦言「這是我入行以來哭最多的戲」，還開玩笑「拍完就老花」，某一天打開手機眼睛還發現怪怪的。

