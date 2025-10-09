何超蓮「224坪山頂豪宅」罕曝光！過中秋PO獨照網問：怎麼不見老公

記者陳芊秀／綜合報導

已故賭王何鴻燊三房千金何超蓮於2023年風光大婚，婚後因為鮮少合體，更時常引來婚變謠言。而她日前在小紅書曬出中秋BBQ照，罕見曝光媽媽的山頂超級豪宅，同時又被網友問起「竇驍呢？」

▲何超蓮過中秋曬獨照。（圖／翻攝自小紅書）

何超蓮發文「昨天的plog… 我的中秋必備活動——和家人一起烤棉花糖&吃月餅！你們呢？」同時她曬出在戶外烤肉，拿起棉花糖遮眼拍照，還有家中巨型私人泳池難得曝光，這一細節讓外界想起她的母親，三房夫人陳婉珍名下的山頂豪宅。

▲何超蓮與家人一起在家中烤肉吃月餅，媽媽的山頂超級豪宅罕見曝光。（圖／翻攝自小紅書）

據《香港01》報導，三房夫人陳婉珍擁有市值逾十億港幣的房產，其中包括石澳安利花園洋房和九龍站凱旋門的房子，而最受矚目的是位於山頂布力徑5號的自住用豪宅。這座豪宅實用面積達8000平方呎（大約224.93坪），豪宅設有私人游泳池、健身房等設施，內部裝潢華麗。女兒何超蓮常在豪宅的私人花園拍照，花園種植了菲島福木與金錢樹等名貴植物，還佈置了清代古董及來自海外的收藏品，每件收藏品市價都在6位數港幣以上，日常生活相當氣派。

何照蓮曬中秋過節照，只有自己烤棉花糖的獨照，再度引來網友好奇「竇驍呢」、「好想看情侶照片」、「怎麼不見你老公呀」、「怎麼不秀恩愛了」。而她5月9日迎接34歲生日，老公曾選在當天零時一過送上生日祝福，也藉此粉碎外界對兩人婚變的揣測。

▲何超蓮過中秋只曬獨照，網友再度問起「怎麼不見老公呀」。（圖／翻攝自小紅書）