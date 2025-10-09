女神「現身災區清水溝」！低調一幕全被拍 旁人認證：沒休息真的強

記者潘慧中／綜合報導

花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖9月23日發生溢流，重創光復鄉。儘管已事隔兩個多禮拜，仍有不少藝人低調前往救災，其中還包括泱泱（吳泱潾），她事後甚至被誇讚鏟土功力「真的強」、「超認真幾乎沒什麼休息」！

▲泱泱被旁人認證挖得很認真，而且幾乎沒休息。（圖／翻攝自Instagram／lynnwu0219）



照片中，可以看到泱泱戴著米色防曬漁夫帽和護目鏡，身穿黑色上衣，下半身搭配黑色短褲與緊身褲，並穿上雨靴以便行動。她在留言區解釋，原本有戴口罩，但後來實在是太熱了才摘掉。

▲泱泱熱到戴不住口罩。（圖／翻攝自Instagram／lynnwu0219）



泱泱雙手緊握長鏟，專注地清理泥濘，時而低頭彎腰挖掘、時而半蹲清淤，「今天被分配到清水溝，和大家清了一整條街道」，就算在烈日下，她依然覺得值得，「時不時還會被送物資提醒多補充水分，太暖了。」

▲泱泱中秋連假低調救災。（圖／翻攝自Instagram／lynnwu0219）



事實上，泱泱是在中秋連假低調前進災區的，「雖然每個人從不同地方趕來，但想幫忙的心是一樣的。」她也以自身經歷透露，若不知從哪裡開始幫忙，「可以出火車站左轉排隊，有軍方的人會接送和幫忙安排任務。」