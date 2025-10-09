焦凡凡、婁峻碩無預警宣布換經紀人！老實回答原因：信任破裂就好聚好散

記者潘慧中／綜合報導

焦凡凡與婁峻碩8日無預警在社群網站宣布換經紀人，讓大批粉絲為之震驚。事件經過一晚發酵，隔天被問到背後原因時，她也老實回答了，「如果沒有共識或信任破裂就好聚好散。」

▲▼婁峻碩與焦凡凡8日突然宣布換經紀人。



焦凡凡9日在Instagram限時動態表示，她認為無論和人是什麼關係，溝通、尊重、珍惜、誠實與信任都缺一不可，更何況每個人生階段需要的都會不同，若沒共識或信任破裂就分開，「合則聚不合則散，其他都不會變，大家都辛苦，各自安好。」

▲焦凡凡9日解釋原因。（圖／翻攝自Instagram／fan0914fan）



此外，被問到當媽後的感受時，焦凡凡坦言心情很微妙，荷爾蒙起伏也很大，「莫名的想保護好自己的愛人。」而且現在一個月才能看到一次寶寶，讓她直呼好痛苦，「還沒產檢之前以為每個禮拜都要去，以前有點小感冒都不愛看一生，現在變很愛去找醫生的人。」

▲焦凡凡回應當媽後的感受。（圖／翻攝自Instagram／fan0914fan）



至於當初發現懷孕的第一反應，焦凡凡附上一個超驚訝的圖案還原，「蛤什麼啊？！一下飛機一個念頭要我去驗看看，之後過幾天去檢查，時序在我義大利前？！！？我在義大利很放縱欸，嚇歪寶寶真的好厲害，也抓得太緊好感動。」

▲焦凡凡解答當初發現懷孕的第一反應。（圖／翻攝自Instagram／fan0914fan）