顏正國走歪路浪子回頭！2童星也入歧途…他打死少年淪「十大逃犯」

▲除了顏正國，演藝圈還有2位前童星走偏，其中1人逃亡海外，令人不勝唏噓。（組圖／翻攝自最高檢、本刊資料照、報系資料照）

男星顏正國7日傳出因肺腺癌病逝，讓親友及粉絲深感不捨。他昔日以童星身分出道，演出的《好小子》系列電影紅遍全台灣，不料國中後誤入歧途，還曾捲入擄人勒贖案，一度被求處死刑，所幸出獄後迷途知返，積極投入公益活動。除了顏正國，演藝圈還有2位前童星走偏，其中1人逃亡海外，令人不勝唏噓。

據了解，顏正國自4歲起因緣際會從演員訓練班進入電影圈，演出侯孝賢早期許多電影，頗受好評，與知名藝人張小燕、陶大偉、鳳飛飛等都有過合作演出。不久後，顏正國參與張美君、朱延平執導的《好小子》系列電影，與同系主要演員左孝虎、陳崇榮一起成為當時臺灣家喻戶曉的童星。

國中時期，顏正國因正規教育課程落後，加上太出名，遭到學長排斥與言語霸凌，曾數度休學，復學後為了替朋友出頭，把人打到重傷，被送進觀護所，之後更染上毒癮，1996年到1998年間犯下毒品、槍砲、竊盜等前科，數度進出監所。他曾自述，「我台灣監所關了12所，每個地區我都『參觀』過。」

2001年7月間，顏正國夥同友人游正明等人，綁架彰化縣大村鄉的毒販施金都，並勒贖200萬元。案發後，警方根據共犯及人質的供詞，證實顏正國參與整起綁架案；他本人則否認涉案，並在律師陪同下主動到案。由於當時台灣存在《懲治盜匪條例》，因此顏正國一度遭彰化地檢署求處死刑。

隔年《懲治盜匪條例》被廢除，顏正國逃過一劫，最後被判處有期徒刑15年，並移送台中監獄服刑。2012年3月，因為獄中表現良好，他三度向法務部申請假釋獲准，同月12日下午假釋出獄，之後浪子回頭，開始從事書法教學與公益活動，並於2018年執導電影《角頭2：王者再起》，票房高達1.27億元。

然而，同樣出身童星的林小虎（本名林裕原）與王欣逸，命運卻截然不同。林小虎童年因演出閩南語劇走紅，長大後卻誤交損友，不僅染上毒癮還販毒，最終遭捕。昔日搭檔張宗榮感嘆，他曾是乖巧懂禮的孩子，「可能因父母溺愛，走偏了路」。

另名童星王欣逸7歲進入演藝圈，13歲以《陽光下的足跡》入圍金鐘獎最佳男配角，星途看好，可惜因霸凌與失親打擊，開始走上歪路，2016年與友人持西瓜刀、球棒痛毆少年致死，被判刑17年定讞，交保期間潛逃對岸，2024年被列為十大重刑外逃要犯，護照也遭到註銷。

