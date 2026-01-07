歌詞藏洋蔥　白冰冰哭了「我寫的是幻想中的好媽媽」

記者葉文正／台北報導

白冰冰為民視 8 點檔《豆腐媽媽》演唱主題曲〈阿母哪會攏無睏〉，播出短短幾天，洗腦歌詞和旋律讓人琅琅上口。白冰冰連忙利用 AI技術，結合當年拍攝《春天後母心》的畫面製成新版MV。其實這首歌由白冰冰親自填詞，原以為是描寫她與母親的感人故事，沒想到她自爆：「小時候媽媽根本不愛我，我寫的是幻想中的好媽媽。」

▲白冰冰寫出幻想中的媽媽。（圖／長興影視）

白冰冰出生基隆，父親是肥料廠工人，家中一共有10個小孩，她排行老三，小時候家裡窮，她都要幫忙做家事，白冰冰回想自己的成長過程，「以前那個年代沒有瓦斯、自來水，升火要砍柴或用煤炭，煮飯要去水井打水，我從7歲開始，就要去水井打水，去山上劈柴、撿煤炭。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲大家猜猜MV中白冰冰兒子的原型是誰？（圖／長興影視）

白冰冰也提到那個年代的媽媽就像「無敵鐵金剛」，都不用睡覺，在孩子睡了後還要整理家務，在孩子起床前就做好早餐，因此她才寫了〈阿母哪會攏無睏〉，歌詞中寫到小孩離開故鄉工作時「阿母拿所費乎阮，教阮出外要有分寸，就要好嘴甲人相借問……伊講煩惱甲昨暝攏無睏」，白冰冰17歲就出來賺錢，媽媽是否也曾這樣耳提面命，煩惱到徹夜未眠？她說：「我媽媽從來不曾這樣對我，我寫的是幻想中的媽媽。」

▲白冰冰坦承當年媽媽對她並不好。（圖／長興影視）

白冰冰透露從小是媽媽的「出氣筒」，一直被打到大，「我在家一直被打，打到17歲，別的小孩她都不打，就只打我一個。」現在講來她仍充滿遺憾和不解，但這不影響白冰冰孝順媽媽，媽媽的生活所需都是她負責，後期媽媽也特別依賴她，93歲高齡時在白冰冰的懷中病逝。

《豆腐媽媽》故事以母親為出發點，有不少女性角色，白冰冰覺得〈阿母哪會攏無睏〉很適合當《豆腐媽媽》的主題曲，因此毛遂自薦。白冰冰也提到，現在的女生優秀又堅強，「民視就有很多優秀的女性，現任董事長王明玉深謀遠慮，運籌帷幄，讓民視保持好成績，《豆腐媽媽》製作人黃錦鳳溫柔內斂、厚道善良，像我也一直在《超級冰冰Show》帶給大家歡笑，大家在民視這個大家庭被疼惜和尊重。」

白冰冰用AI科技加上她主演的民視《春天後母心》畫面，來製作〈阿母哪會攏無睏〉的MV，她也特別考考大家，能不能猜出劇中飾演她成年兒子和2個孫子的原型是誰？猜對的朋友就有機會可以來參觀《超級冰冰Show》的錄影，白冰冰笑說：「如果你是《超級冰冰Show》的忠實觀眾，一定可以猜得到。」