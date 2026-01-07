胡瓜缺席華視除夕節目「僅現身民視」！　丁柔安出面鬆口生變內幕

記者孟育民／台北報導

主持人胡瓜去年在華視除夕特別節目《金蛇守歲迎新春》中創下亮眼收視，當時傳出華視早預定他今年續掌除夕主持棒。不過近日卻傳出變數，胡瓜今年除夕僅會現身民視，華視也證實，2026年除夕將改由《天才衝衝衝》陪伴觀眾守歲。對此，胡瓜的老婆丁柔安也做出回應，說明背後原因。

▲胡瓜今年缺席華視除夕節目。（圖／資料照／記者李毓康攝）

胡瓜過去受訪時曾透露，今年原規劃繼續在華視主持除夕節目，僅安排兩小時至民視《第一發發發》的運動單元錄影，且是在取得華視同意後才前往錄製，目的是將主要時間全數留給華視。不過隨著檔期與製作調度出現變數，最終華視除夕節目改由 徐乃麟、曾國城接手主持，並已於日前完成錄影。

對此，丁柔安稍早表示，由於胡瓜在華視的節目製作流程較為繁複，光是要湊齊三位主持人的時間就相當不易，加上一集節目往往需要分三天錄製完成，「時間上真的規劃不來，也沒有多餘時間再做其他計畫，只能婉拒。」她也感謝華視的體諒與理解。

電視台也出面回應指出，胡瓜目前主持的《週末最強大》為華視與緯來合資製作，節目分別於週六晚間不同時段播出，因播出時間存在落差，該節目的特別版本難以在春節期間於兩個頻道同步盛大推出，成為此次調整的關鍵因素之一。