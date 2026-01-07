曾寶儀朝聖教堂突痛哭！　首吐演藝疲憊「能不能別再往前走了」

記者孟育民／台北報導

公視人文紀實節目《列車人生》第五集將於本周四（8）晚間9點播出，邀請知性主持人曾寶儀擔任旅人，前往西班牙體驗每年吸引近50萬人的「朝聖之路」。這趟心靈之旅中，她與列車和途中的朝聖者相遇，獲得深刻感悟，不僅在教堂感動落淚，更首度袒露演藝生涯的疲憊與掙扎，真情流露讓觀眾看見她最真實的內心世界。

▲曾寶儀挑戰走西班牙朝聖之路。（圖／公共電視、新傳媒提供）



擁有超過20年豐富主持經驗的曾寶儀透露，這次拍攝完全打破以往工作模式，沒有經紀人與化妝師隨行，必須獨自打理一切。她挑戰最經典的「法國之路」全程280公里，沿途搭乘列車走走停停，長途健行體驗朝聖之路。在攝氏43度高溫下拍攝，她形容自己像「從烤箱走出來」，妝全花了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼曾寶儀感受自我。（圖／公共電視、新傳媒提供）

來到布爾戈斯主教座堂和聖地亞哥大教堂時，曾寶儀面對壯麗建築當場落淚：「太漂亮了！西班牙的教堂相當浮誇，該有的都有，什麼都可以放進去，但又有一種很平衡的美。」她事後坦言：「我在教堂痛哭流涕時，根本不知道在哭什麼，能夠透過語言說出來的都太簡單了，但哭完後覺得很開心，有來真的很好。」

▲曾寶儀在教堂落淚。（圖／公共電視、新傳媒提供）

曾寶儀沿途回憶起近年推出的演藝作品與生活，罕見袒露內心掙扎：「這幾年做了很多事情，我其實常常覺得很累。我收穫很多，沒有否定這些日子的存在，但我現在就是覺得，那我能不能夠不要再往前走了？」她感性表示，前半生都在追尋「意義」：「求學、求職、求肯定和社會地位，總是有『下一站』。如果沒有呢？如果就是現在呢？如果就是永遠不會再回來的現在？可能對我來說，我的生命當中最大的功課就是：好好的待在那個現在。」

▲曾寶儀吐露內心世界。（圖／公共電視、新傳媒提供）

最後曾寶儀將此趟朝聖之旅比喻為「移動式的閉關」：「你覺得在走一趟未知的旅程，但閉關也是往心裡走一趟未知的旅程。你不知道你到底會得到什麼故事跟啟發，但這就是人生。如果朝聖之路能帶給我什麼，我希望不要再只回應別人的呼喚，可以換個方式，輕鬆一點活在這個地球上。」

