王鶴棣震撼合體趙露思「惹火虞書欣粉絲」！CP站宣布脫粉　登熱搜吵翻

記者田暐瑋／綜合報導

大陸男星王鶴棣因演出《蒼蘭訣》、《大奉打更人》成為一線小生，跨足歌壇的他7日宣布將邀請趙露思作為演唱會嘉賓，此次合作被譽為「內娛顏霸破次元壁」，不過此舉也讓《蒼蘭訣》的CP粉「棣欣引力」崩潰，不少大咖粉絲宣布脫粉。

▲王鶴棣合體趙露思，惹火虞書欣粉絲。（圖／翻攝自微博）



王鶴棣因《蒼蘭訣》，和女主角虞書欣被封為「棣欣引力」CP，至今仍有一票死忠粉絲，但7日他宣布將邀請趙露思擔任演唱會嘉賓，立刻惹火CP粉。事實上，趙露思和虞書欣同為95小花，過去多次被指不合，雙方粉絲更是水火不容，如今王鶴棣大動作合體趙露思，因此引來虞書欣粉絲不滿。

▲王鶴棣和虞書欣被封棣欣引力CP。（圖／翻攝自微博）



此消息引發「棣欣引力CP粉」的大規模脫粉潮，開始刪除與王鶴棣和虞書欣有關的內容，其中不乏是知名大咖粉絲，宣布停止更新棣欣引力相關內容，「至此最愛的蒼蘭訣成了最痛的紀念品 」、「真心也是瞬息萬變，真是給我重重一擊啊​」，甚至痛批王鶴棣「背刺」、「噁心」，另一派則表示理解王鶴棣的選擇，認為每位藝人都有自己的自由，粉絲應該尊重這一點。

▲棣欣引力粉絲脫粉。（圖／翻攝自微博）



王鶴棣和趙露思同為四川出身的藝人，因颯爽個性與高顏值被粉絲戲稱為「川渝雙A組合」，更合拍過飲料廣告，在綜藝節目被封為「內娛同桌」組合，私交甚篤，外界對王鶴棣邀請趙露思的原因提出了各種猜測，認為這一舉動可能是切割與虞書新的關係，另一種說法是猜測兩人可能未來會有新合作。