砸4億打造！「大巨蛋秀泰影城」曝光　全台最多特殊影廳⋯一日限定半價體驗

繼台北大巨蛋園區各區域陸續啟用後，「大巨蛋秀泰影城」也將正式揭幕，影城將於10月9日開放預售部分場次，10月17日啟動試營運，並於10月28日盛大開幕。總投資金額高達四億元、佔地超過三千坪，將以全台最多特殊影廳、最頂級設備與獨家美學設計，重新定義影城新標準。

大巨蛋秀泰影城進駐臺北大巨蛋園區影城棟2至5樓，總樓地板面積達3000坪，設有14座影廳、1750席座位。其中包含全台獨家的ULTRA 4DX、SCREENX、以及Dolby Vision + Atmos 三大高規格特殊影廳，再加上全球首創的 Remmi Chair影廳，合計7座特殊影廳，為全台之最。

無論是多面環景的包覆感、4DX動態座椅的體感震撼，或Dolby Vision+ Atmos的極致對比與全景聲沉浸音效，都讓影迷感受前所未有的五感衝擊。

在空間設計與觀影舒適度上，大巨蛋秀泰影城更融入藝術與工藝的結合。Remmi Chair影廳 採用芬蘭設計大師 Yrjö Kukkapuro 經典設計的人體工學椅，全球首度應用於戲院座席，從椅背弧度、支撐角度到材質選用，皆以「長時間舒適觀影」為出發點。

此外，全影城採用Harman專業劇院級音響系統，透過精準調校與建築聲學設計，讓每一個細微的音效都能真實呈現，打造猶如親臨現場的沉浸式體驗。為歡慶開幕，影城將於開幕前10月27日推出一日限定半價體驗活動，邀請影迷搶先體驗最新科技影廳魅力，並同步推出限量會員禮與開幕優惠。

