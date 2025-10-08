曹佑寧最新CP搭擋曝光！　被問異性造型…害羞認了最愛王淨穿這樣

記者黃庠棻／台北報導

日本知名服飾集團愛德利亞旗下官方購物網站邀請曹佑寧與姚愛寗擔綱2025全新品牌好友，為品牌拍攝形象影片與系列宣傳照，展開一場浪漫甜蜜的年度企劃。

▲曹佑寧、姚愛寗一起成為日本品牌代言人。（圖／ADASTRIA TAIWAN提供）

過往未曾在戲劇合作的曹佑寧與姚愛寗，首度攜手詮釋「與你一起，and ST」廣告拍攝，形象影片以連續短劇的方式呈現，浪漫又帶點可愛的劇情，讓現場粉紅泡泡滿點。

曹佑寧坦言「雖然是第一次和愛寗合作，但很快就進入劇情角色中，也很自然地交流起穿搭想法。」姚愛寗則表示「因為是服飾廣告，我們一聊到穿搭就很容易開啟話題，自然地培養默契。」

劇組一天內完成四個浪漫相遇場景的拍攝，曹佑寧分享他最喜歡在電梯相遇時，所穿上的西裝外套「拍攝完後我真的直接問能不能打包帶走！」而問及喜歡的異性穿搭，曹佑寧害羞坦言「以我現階段來講，我會喜歡女生比較率性的打扮。」

姚愛寗則透露，自己喜歡男生穿得很簡單乾淨、輕鬆的感覺，至於她個人則喜歡穿得中性一點「因為我比較瘦小，所以當希望可以展現自己氣勢的時候，我就會穿XL的衣服」。

