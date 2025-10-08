啦啦隊女神斐棋脫了！赴日拍寫真「薄紗照」超火辣　純欲反差引遐想

記者孟育民／台北報導

職棒啦啦隊人氣成員、被粉絲譽為「短髮女神」的斐棋 Faye ，正式推出個人首本寫真《一棋一會》。昨日（7日）一開賣即引爆話題，短時間內勇奪博客來、誠品線上與金石堂三大書店即時銷售榜冠軍。此本寫真集完整捕捉斐棋的真實日常，團隊遠赴日本拍攝，主題圍繞「性感 × 純欲」，以極簡空間、柔光氛圍呈現斐棋介於甜美與成熟之間的多層次魅力。

▲斐棋推出首本寫真集。（圖／尖端提供）

斐棋時而以自然短髮與素肌入鏡，散發慵懶氣息；時而透過服裝與神情轉換，流露若隱若現的撩人張力，完美詮釋短髮女神的極致反差感。她展現火辣身材，其中一張照片她身穿「薄紗睡衣」，擺出嫵媚神情，令人看了無限暇想。對此，她也在社群分享心路歷程，「為了它，我投入了全部心力——從選景、拍攝、風格，到每一個細節，都是最真誠的自己。」

▲▼斐棋突破尺度，照片超火辣。（圖／尖端提供）

為回饋支持的粉絲，《一棋一會》首刷版本皆附贈 「限量小卡盲包」 ，每包皆隨機附上兩張特製小卡，共有6款＋ 1款隱藏版，讓粉絲能享受拆卡與收藏的樂趣。更驚喜的是，當中最限量 50 張「親簽隱藏小卡」，讓幸運抽中的粉絲能擁有斐棋親筆簽名的珍藏版，話題與收藏價值雙雙爆棚。

