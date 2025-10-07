ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
大S冥誕「范瑋琪收徐媽1禮物」
LINE「10款免費貼圖」限時下載
顏正國入獄11年一度被判死刑
Joeman「做8項醫美大改造」公開心得！　男生最推這2項：就很加分

記者蔡宜芳／綜合報導

百萬YouTuber Joeman從2017年開始減重，整個人大換新，他也承認自己有透過醫美的力量改變外型。Joeman 7日在頻道公開自己這些年來做醫美的心得，表示自己一共做過八種，而最基礎的就是從減肥開始。

▲▼Joeman「做8項醫美大改造」公開心得！男生最推這2項。（圖／翻攝自Joeman YouTube及IG）

▲Joeman現在和過去判若兩人。（圖／翻攝自Joeman YouTube及IG）

Joeman提到，很多人都跳過減肥階段就直接整形，但其實減肥就能改變五官很多，而且比較省錢。另外，他也去做了牙齒矯正，雖然相對比較需要時間調整，但Joeman認為光是先做到減肥和牙齒矯正，外型就已經改善不少。

▲▼Joeman「做8項醫美大改造」公開心得！男生最推這2項。（圖／翻攝自YouTube／Joeman）

▲▼Joeman分享整形心得。（圖／翻攝自YouTube／Joeman）

▲▼Joeman「做8項醫美大改造」公開心得！男生最推這2項。（圖／翻攝自YouTube／Joeman）

Joeman細數做過的醫美項目，包括打肉毒桿菌、皮秒雷射、消脂針、鳳凰電波和雙音波拉提，他指出，除了消脂針算是一勞永逸以外，其他項目都得三至六個月補做一次，因為醫美算是一種「保養」，沒有辦法只做一次就永遠解決問題。Joeman也特別推薦男生打肉毒跟做雷射，「男生不一定要很瘦、很帥、五官很立體，但是我覺得男生就是乾乾淨淨的、不要臭，就很加分了。」。

▲▼Joeman「做8項醫美大改造」公開心得！男生最推這2項。（圖／翻攝自YouTube／Joeman）

▲▼Joeman推薦男性觀眾打肉毒和雷射。（圖／翻攝自YouTube／Joeman）

▲▼Joeman「做8項醫美大改造」公開心得！男生最推這2項。（圖／翻攝自YouTube／Joeman）

至於最近嘗試的項目，Joeman透露自己前陣子打了水光針和玻尿酸，目前還在觀察效果。他坦言，打玻尿酸之前有點猶豫，因為怕會有網路上說的「散開後臉部凹凸不平」的後遺症，不過醫生表示，只要適量施打，基本上就沒有問題。Joeman也強調，影片只是分享個人經驗，若網友想要做醫美，一定要諮詢過專業醫師，並認為做醫美、整形「開心最重要」。

2小時前20

Joeman「做8項醫美大改造」公開心得！　男生最推這2項：就很加分

2小時前20

曾珮瑜揭演藝圈暗黑面！年輕瘦美成潛規則　演技再好「外型變化就被淘汰」

2小時前168

「阿國死了，在中秋節那天」顏正國戲裡也在中秋離世　巧合惹鼻酸

2小時前50

許維恩憶「顏正國生前合作點滴」　痛心發聲：願在天堂依然瀟灑

3小時前1829

顏正國昔服刑「戀上通信女筆友」　出獄後攜手組家庭

3小時前91

見證顏正國獄中改過自新　詹雅雯聞噩耗嘆：萬般不捨

3小時前60

顏正國執導《角頭2》讓他入圍金馬獎　「北館五虎」張再興震驚發聲

3小時前83

「好小子」顏正國癌逝！　草爺心碎曝最後訊息：中秋節快樂再也收不到回應

3小時前155

快訊／檢查時已是末期　鋼鐵爸曝阿國抗癌1年「最後時刻」

4小時前1323

顏正國病逝原因、日期巧撞汪建民　肺腺癌「1年4名人都中標」

