Joeman「做8項醫美大改造」公開心得！　男生最推這2項：就很加分

記者蔡宜芳／綜合報導

百萬YouTuber Joeman從2017年開始減重，整個人大換新，他也承認自己有透過醫美的力量改變外型。Joeman 7日在頻道公開自己這些年來做醫美的心得，表示自己一共做過八種，而最基礎的就是從減肥開始。

▲Joeman現在和過去判若兩人。（圖／翻攝自Joeman YouTube及IG）

Joeman提到，很多人都跳過減肥階段就直接整形，但其實減肥就能改變五官很多，而且比較省錢。另外，他也去做了牙齒矯正，雖然相對比較需要時間調整，但Joeman認為光是先做到減肥和牙齒矯正，外型就已經改善不少。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼Joeman分享整形心得。（圖／翻攝自YouTube／Joeman）

Joeman細數做過的醫美項目，包括打肉毒桿菌、皮秒雷射、消脂針、鳳凰電波和雙音波拉提，他指出，除了消脂針算是一勞永逸以外，其他項目都得三至六個月補做一次，因為醫美算是一種「保養」，沒有辦法只做一次就永遠解決問題。Joeman也特別推薦男生打肉毒跟做雷射，「男生不一定要很瘦、很帥、五官很立體，但是我覺得男生就是乾乾淨淨的、不要臭，就很加分了。」。

▲▼Joeman推薦男性觀眾打肉毒和雷射。（圖／翻攝自YouTube／Joeman）

至於最近嘗試的項目，Joeman透露自己前陣子打了水光針和玻尿酸，目前還在觀察效果。他坦言，打玻尿酸之前有點猶豫，因為怕會有網路上說的「散開後臉部凹凸不平」的後遺症，不過醫生表示，只要適量施打，基本上就沒有問題。Joeman也強調，影片只是分享個人經驗，若網友想要做醫美，一定要諮詢過專業醫師，並認為做醫美、整形「開心最重要」。