許光漢《他年她日》燒腦過頭！網友瘋整理時間軸　現身戲院揭秘「有問必答」

許光漢與袁澧林主演新片《他年她日》，以時間差愛戀為主軸，結合科幻與愛情雙重敘事，不少影迷觀影後紛紛在社群整理角色時間軸，笑稱「要認真看才看得懂」。面對觀眾滿滿的好奇提問，導演與許光漢將於10月9日影人特別場活動與觀眾面對面，承諾「有問必答」。

▲許光漢（右）與袁澧林主演愛情片《他年她日》，日前中秋連假全亞洲同步上映後話題延燒。

有觀眾稱讚《他年她日》電影故事的本質和題材都不錯，「如果看不懂時間軸而否定它，就錯失了箇中樂趣。」也有網友說：「這部電影將愛情片包裝成奇幻寓言，去比喻愛情裡的落差與等待。」甚至有網友整理看片前的懶人包：「這不是一般的愛情電影，要先搞懂時間計算方式，才更能明白她愛了一陣子，他卻愛了一輩子。」 形容這場跨越時空的愛情極致動人。

▲陳澤耀（左起）、許光漢、袁澧林、韓佩瑤因合作《他年她日》培養出好交情。



為回應觀眾熱烈迴響，片商特別推出幕後實境秀《〈他年她日〉的我們：特別篇》，由張艾嘉、導演龔兆平、藝術總監文念中與主演群許光漢、袁澧林、陳澤耀、韓佩瑤共同對談，公開拍片祕辛。龔兆平笑說，主角「薯仔」與「番茄」的名字其實靈感來自日常生活，「我寫劇本時常用朋友名字，『薯仔』在廣東話裡是形容笨笨又單純的男生，搭配『番茄』正好是一道家常菜組合。」

▲電影《他年她日》以時間差愛戀為主軸。

張艾嘉則打趣補充：「導演自己其實就是那顆薯仔，總是站在碼頭等人！」全場笑聲不斷；而張艾嘉更在節目一開場下廚做菜，許光漢看著馬鈴薯被刨絲，竟入戲喊「心如刀割」，逗樂眾人。面對觀眾滿滿的好奇提問，導演與許光漢將於10月9日影人特別場活動與觀眾面對面，分別現身台北松仁威秀影城、美麗華大直影城、西門國賓大戲院，邀請影迷一同揭開這場愛與時間交錯的秘密。

▲幕後實境秀《〈他年她日〉的我們：特別篇》由張艾嘉（中）、導演龔兆平（左起）與主演群許光漢、袁澧林、陳澤耀、韓佩瑤及藝術總監文念中共同對談，公開拍片祕辛。