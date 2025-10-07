31歲日本男星腦出血逝世！　死訊延1個月才公開

記者陳芊秀／綜合報導

日本男星島崎伸作因腦出血於9月6日逝世，享年31歲。他從小就參與音樂劇與舞台劇演出，長大後如願成為舞台劇演員，代表作是音樂劇《悲慘世界》，突然離世衝擊大批粉絲。

▲島崎伸作因腦出血於9月6日逝世，享年31歲。（圖／翻攝自X）

綜合日媒報導，島崎伸作所屬經紀公司「M MUSIC」於昨日（6）發表訃聞。公司代表小林麻希子表示：「事情發生得太突然，全體員工至今仍難以置信。」她提到：「島崎伸作至今以演員身分出演過許多作品，為觀眾帶來了感動與笑容。對他所留下的諸多成就，我們由衷地表達感謝。也誠摯感謝各位粉絲與相關人士，在他生前給予的溫暖支持。」而根據家屬意願，葬禮已以近親者為主的家族葬形式舉行。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲島崎伸作音樂劇演出代表作是《悲慘世界》。（圖／翻攝自X）

島崎伸作從小就熱愛音樂活動，後來在媽媽設立的團體「Hot Generation」出道，並以團體成員身分主演多部舞台劇。他原本正踏上職業演員之路，不料因腦出血離世，令親友與粉絲震驚不捨。而「Hot Generation」將於10月31日舉辦音樂追悼會。

▲島崎伸作所屬音樂劇團體將舉辦追悼會。（圖／翻攝自X）