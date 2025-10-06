犬青被男粉超直白1句話告白！　雲安一聽傻眼險衝下台「處理」

▲ 告五人在上海開唱正值中秋前夕，他們也在後台開心分享柚子。（圖／相信音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

天團告五人以夯片《有病才會喜歡你》打造的〈我天生－有病版〉入圍第62屆金馬獎最佳原創電影歌曲，他們近期也帶著新專輯《我們就像那些要命的傻瓜》回歸Live house世界巡演，在上海開唱正值中秋前夕，演唱〈披星戴月的想你〉時，歌迷舉起手機燈光照亮夜空，彷彿送上最浪漫的星河祝福，行程滿檔的告五人，經常三過家門而不入，中秋節看著大家在烤肉，他們也沒得和家人團圓，不過趁著演出時，告五人在後台開心分享柚子，笑稱：「跟團隊一起過節的感覺也很溫暖。」

不同場館都聚集了相同純度的哈瓜到場支持，現場更出現粉絲舉牌告白：「犬青你最美，美的我無法再當彎男。」引起全場轟動表示認可，雲安原先開玩笑作勢想「處理」一下，接著還是稱讚歌迷「做得很好」，一來一往默契及親和力十足。



一首首告五人經典夯曲讓演出現場秒變大型KTV，唱到〈你要不要吃哈密瓜〉時，北京哈瓜們齊聲大喊「抬高身價」，讓雲安驚喜表示：「耳機裡都聽不到自己的聲音了。」告五人也再度與上海哈瓜們延續獨特緣分，他們透露曾經在上海待了3個月，寫出多首膾炙人口的歌曲，其中一首就是億萬夯曲〈給你一瓶魔法藥水〉，熟悉的旋律響起全場嗨翻，告五人只要唱出兩個字，千名哈瓜就能立刻接唱，讓三人感動地說：「謝謝你們的魔法藥水，讓我們之間的距離可以靠得那麼近」。



哲謙也分享鼓上的哈密瓜緣由，笑說2019年第一次跑Live House巡演時，因爲〈你要不要吃哈密瓜〉這首歌，歌迷們會帶真的哈密瓜進場應援，結果演出結束後滿地爛瓜，最後被場館禁止。後來到上海演出時，他收到歌迷送的塑膠哈密瓜，便放在鼓上一路陪伴巡演，象徵帶著哈瓜們一起看世界。巡演行程滿檔的告五人，除了舞台上熱力四射，他們先在瀋陽體驗到了約10度的秋冬氣溫，哲謙也分享，自己在北京的時候有抓緊時間到街上散步，感受宜人的氣溫。

