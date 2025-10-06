何如芸微波蛋黃酥「後面砰砰巨響」！　驚問不能嗎…釣出一票人

記者張筱涵／綜合報導

中秋將至，不少人喜歡把蛋黃酥加熱享用，不過女星何如芸日前親身「示範」了一場驚險意外。她5日在社群發文透露，因為心血來潮想用微波爐加熱冷凍的蛋黃酥，結果轉身沒多久，廚房就傳出「砰砰」巨響，讓她當場嚇壞。

▲何如芸微波蛋黃酥出狀況。（圖／翻攝自何如芸臉書、ETtoday資料照）



何如芸表示，自己過去從未使用過微波爐，「我真的真的知道微波爐不能放雞蛋、整罐可樂、未開封食品……可是蛋黃酥？？？」她解釋，平時家裡只有鑄鐵鍋、烤箱、咖啡機與熱水瓶，甚至沒有電鍋。幾個月前朋友送她微波爐，直到最近才第一次打開使用。

沒想到，她才剛啟動機器轉身，背後立刻傳出連環巨響，蛋黃酥在爐內炸得滿室都是。她哭笑不得地說：「我問我妹妳知道蛋黃酥不能放微波爐嗎？她也不知道！」連26歲助理都表示「第一次聽說」，讓她直呼「我白活了她30年」。

事後何如芸花了半小時清理現場，感嘆「可惜了我的兩顆不二家」，也幽默地向粉絲喊話：「中秋節快樂！到底還有什麼雷請一次說出來。」

貼文曝光後，藝人丁寧也留言驚呼：「什麼！我也不知道！所以我家沒有微波爐是對的。」不少網友同樣中招，留言表示：「我也微波過蛋黃酥+1，整個炸開變月餅屑屑」、「昨天在上海飯店微波蛋黃酥，整個焦味」、「好險看到這篇，不然我也要試」。

還有網友分享經驗，建議「比較油的食物要分段微波，像是一分鐘可改成30秒+30秒」、「想酥脆就用小烤箱或氣炸鍋，但要注意時間，太久會失去外酥內軟口感」。

新北市消防局曾提醒，切勿將整顆蛋黃酥放進微波爐。消防局曾於官方 YouTube 頻道《新北消防發爾麵》示範，整顆蛋黃酥在微波加熱短短幾秒內瞬間爆裂，畫面相當驚人。

消防局說明，蛋黃內含水分與磷脂，加熱時產生蒸氣，但外層包膜使壓力無法釋放，導致爆炸，原理與微波整顆水煮蛋、茶葉蛋相同。他們建議，若想加熱蛋黃酥，可先切成兩半，再以中小火微波10至20秒；或改用烤箱預熱後烤3至5分鐘，恢復外皮酥香口感。也可利用電鍋不加水加熱，等跳起即可食用，安全又美味。