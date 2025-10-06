王俊凱帥照連發「卻見隔壁有個懸空鼻」　網友全笑翻：中秋彩蛋

記者張筱涵／綜合報導

大陸男星王俊凱工作室於10月3日更新一組秋意滿滿的定裝照，可見他身穿條紋西裝、氣質沉穩，深V設計更添成熟魅力。不過其中一張坐在椅子上的照片卻被網友發現「畫面右邊竟懸空出現一個鼻子」，詭異影像引發熱烈討論，「王俊凯工作室修圖遺落了個鼻子」更火速衝上微博熱搜。

▲王俊凱美圖旁邊出現個懸空鼻。（圖／翻攝自微博／王俊凱）



不少網友笑虧：「修圖師在哪找的工作，能不能幫大家也介紹一下？」、「這張圖是生圖水平吧！王俊凱好帥但鼻子也太出戲了。」也有人看出端倪：「一看就是印章工具印過去的，太草率了吧！」、「感覺是把人移位了，鼻子忘記刪乾淨，笑不活了！」

留言區更湧入大量調侃：「鼻子居然是全圖焦點」、「修圖師怕不是中秋節想留彩蛋」、「怎麼連鼻子都能漏掉，這工作態度也是絕了！」、「我說你們當明星修圖師的也別太輕鬆了！」

王俊凱工作室在發現問題後，隨即刪除原圖並重新上傳修正版。然而粉絲對此並不買帳，紛紛留言表達不滿：「拜託工作室能不能認真點！」、「給錢不是讓你們出笑話的！」、「中秋節讓全網都看笑話是什麼意思？」、「拜託好好幹吧，別再拖老闆後腿了！」

▲王俊凱工作室重新上傳沒有鼻子的照。（圖／翻攝自微博／王俊凱）



雖然修圖烏龍一度成為笑柄，但不少粉絲仍大讚王俊凱本人狀態極佳、氣場全開：「不管有沒有鼻子，他都帥得不講理！」、「修圖師出錯也掩蓋不了俊凱的顏值！」