IU拍戲也有暖行！中秋節大方送百人「一人1.25萬」超猛認證照曝光

南韓人氣女神IU近來正在趕拍新劇《21世紀大君夫人》，隨著中秋連假來臨，劇組也收到驚喜禮物，她送了所有工作人員高達價值韓幣50萬（約台幣1.25萬元）的禮卷，甚至還有刻有「21世紀大君夫人」字樣的黃金1錢，她向來很照顧自家員工，如今連劇組都大手筆送出豪禮，認證照曝光後，令粉絲讚嘆不已。

▲IU進來在趕拍戲劇。（圖／翻攝自IU IG）



IU近日被工作人員曝光一則暖行，有劇組人員收到她送的中秋豪禮，內容物包含價值韓幣50萬（約台幣1.25萬元）的禮卷，還有加碼收出刻有「21世紀大君夫人」字樣的黃金1錢，PO文者驚呼「聽說IU送了所有《21世紀大君夫人》工作人員一人50萬，劇組至少幾百人吧」，讚嘆IU的用心。

▲IU拍戲也有暖行，中秋節大方送百位工作人員一人1.25萬。（圖／翻攝自推特）



事實上，IU每年在年節都會送給周遭親朋好友高級禮品、禮盒，過去有不少前輩在節目上透露收到禮物，朴明洙等人都有談到幕後故事，而她對於工作人員、粉絲更是照顧得無微不至，送出的禮物從不手軟，使得有不少韓國網友笑喊「好想加入IU團隊」。