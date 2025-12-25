《尋秦記》香港排片密過巴士時刻表！1天狂映54場…跨年等回憶殺

記者陳芊秀／綜合報導

香港影壇跨年最大盛事可說是古天樂《尋秦記》電影版上映！該片自2019年殺青至今6年，終於要在31日正式登上大銀幕。電影預售票於昨日（24）開賣，而當地戲院更是出現驚人的排片場次，幾乎每隔15至20分鐘就上映一場，密集度被形容「超越巴士時刻表」！

▲《尋秦記》電影將於31日在香港上映。（圖／翻攝自臉書）

根據香港尖沙咀K11 MCL戲院為例，《尋秦記》在12月31日首映當天竟然排出了多達54場次的驚人紀錄。從早上10:00 的首場開始，幾乎每隔15至20分鐘就有一場新場次開映，排片表密密麻麻，且戲院還安排跨年午夜場，滿足跨年觀眾需求。除此之外，戲院也在影廳座位特別裝上「尋秦記椅套」，椅套還有印上角色名字，提供影迷拍照打卡。

▲《尋秦記》香港戲院1天狂映54場。（圖／翻攝自官網）

▲香港戲院影廳布置《尋秦記》角色椅套。（圖／翻攝自臉書）



據《香港01》報導，《尋秦記》的排片量頗有挑戰影史紀錄之勢。回顧2024年11月上映的港片神作《破·地獄》，當時首映日全港排片量突破1000場，創下近10年紀錄。由於《尋秦記》電影版需配合中國大陸同步上映，罕見地沒有安排任何優先場，也代表著所有熱度將在31日當天一口氣爆發，單憑首日場次，就有機會刷新香港影史新紀錄。

《尋秦記》電影版因殺青後遲遲沒有定檔，成為香港電影都市傳說之一。該片是2001年電視劇版的續集，集結古天樂、林峯、宣萱、郭羨妮及滕麗名等原班人馬陣容，累積超過20年的回憶殺，香港觀眾認為本片能夠集結人馬拍續集誠意十足，更有人形容「從學生哥變成大叔，終於等到電影版」、「居然可以看到原班人馬出演，活著真好」。更顯示出《尋秦記》在香港民眾心中的經典地位。

▲《尋秦記》電視劇2001年播出時轟動全港。（圖／翻攝自網路）