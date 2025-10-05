馬國畢親揭「身材暴瘦」主因　當業務還5000萬賭債…無奈曝遭詐騙

記者黃庠棻／台北報導

男星馬國弼（原名馬國畢，本名鄭盛元）於2013年因簽賭欠下5000萬元債務，選擇放下明星身分，近年來努力工作，身兼多職，靠自身力量還清債務，意外獲得不少支持與關注。日前，馬國弼出席民視最新八點檔《豆腐媽媽》的開鏡記者會，也大方談及了目前的還債現況。

▲馬國弼出席新戲開鏡記者會。（圖／記者黃庠棻攝）

馬國弼日前大動作更改藝名，將原本的畢改為弼，透露是一個姓名學老師的建議，原本的畢是有「畢業的意思」，且從字形看來「單隻腳會比較辛苦」，現在改為弼有輔佐的意思，他笑說「我在演藝圈也想當個輔佐大家的綠葉」，改完名之後運氣確實變得比較好，陸續收到出演八點檔《好運來》以及《豆腐媽媽》的邀約。

▲馬國弼改藝名。（圖／翻攝自馬國畢臉書）

近期，馬國弼因為身材日漸消瘦讓不少許多網友相當擔心，他透露這其實是自己送給自己的50歲禮物，為了挑戰鐵人三項努力瘦身，包含訓練、運動、飲食控制，大約減了7、8公斤，現在有維持住當時挑戰的身材，目前有空就會去跑步，一跑就是十公里。

▲馬國弼親揭暴瘦原因。（圖／記者黃庠棻攝）

日前，馬國弼與澎恰恰合體，他尷尬笑說「我們就是演藝圈負債的代表」，雙方聊了還債過程的不順，原來兩人都遇人不淑，遭到有心人士利用，他更遇到假借名義而多了許多筆債務的經驗，回憶某一次錄製《綜藝大集合》遇到廟方主委拿出一張簽有他藝名的本票，他只好趕緊解釋「簽名通常要簽本名，這個不是我簽的」，無奈說道「都已經欠錢了，還有人用我名字背書、詐騙」。

▲馬國弼同框澎恰恰。（圖／翻攝自臉書）

目前除了演戲之外，馬國弼還擔任印刷廠業務，坦言自己「斜槓很多」，目前是印刷廠的旺季，剛好要做2026月曆，工作量不少的他努力還清債務，更開玩笑說現在的經濟狀況「大概再拍個兩檔應該就可以結清了」。