Jennie、Kai、V罕見同時現身機場！齊出發飛往法國　現場互動曝光

記者吳睿慈／綜合報導

時尚界年度盛會時裝周在法國巴黎盛大舉辦，該活動經常邀請各界有名人士到場，天后Jennie、Kai、防彈少年團的V於4日一早就被拍到從仁川機場出發的照片，3人雖是分開抵達，但陸陸續續現身且一同前往法國，馬上就引起各國網友熱議。

▲Jennie於4日早上現身仁川機場。（圖／翻攝自Newsen YouTube）



Jennie於4日一早現身於仁川機場，她穿著黑色長版外套搭配米色上衣，現身機場親切揮手打招呼，大批粉絲圍在身邊，她露出甜美笑容回應粉絲的熱情；她入關之後，緊接著是V現身仁川機場，他穿著白色的襯衫搭配黑色領帶，打扮休閒又率性，還跟現場的攝影記者熱情聊天「您染頭髮了嗎」，相當親民。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼▲V於4日早上現身仁川機場。（圖／翻攝自Newsen YouTube）



最後Kai穿著米色的針織上衣現身，搭配率性的牛仔褲，大批粉絲熱情打招呼，他同樣親切回應、露出招牌笑眼，最後進入報到區域準備出關。

▲Kai於4日現身仁川機場。（圖／翻攝自Newsen YouTube）



Jennie、Kai、V罕見同時現身機場，3人雖是分開抵達，現場零互動，但他們目的地相同都是法國巴黎，引起網友熱議「同班機嗎」、「哇嗚」，更有粉絲討論「他們會坐一起嗎」、「沒想到有一天會看到這個畫面」。