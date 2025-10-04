韓網紅宋讚養赴花蓮救災「比畫面上的更慘」　感動見證台人團結送暖

記者蔡宜芳／綜合報導

在台韓籍網紅宋讚養近日親赴花蓮光復鄉，投入救災行動，4日也在社群上分享心得。他坦言，原本只是想低調幫忙個三、四天後就回家，沒打算發文或拍影片，但到了現場後，親眼所見的情況讓他感觸極深，「透過畫面中得知的，我只能說是冰山一角。」

▲宋讚養赴花蓮救災。（圖／翻攝自Facebook／宋讚養 송찬양 Himm）

宋讚養提到，這趟救災過程中，讓他深深感受到台灣人滿滿的愛與團結，「只能說我非常幸運，遇到好多恩人，從早到晚用盡了全力以各種方式，看到了台灣人怎麼傳達、怎麼表達他們的愛給災民們。」他也特別呼籲民眾，即使只是100元，都能帶來幫助。

宋讚養說，他在現場詢問災民需要什麼物資時，得到的回答都只是「洗髮精、牙膏」這樣的生活用品，「所以我昨天送物資時，從災民們口中所得到的所有感謝，全都應該是捐了哪怕是100塊錢的你們應得的，不是我。」

▲宋讚養表示現場的狀況比電視、網路上看到的還糟。（圖／翻攝自Facebook／宋讚養 송찬양 Himm）

宋讚養也感性表示：「這裡曾經遇到恐怖的颱風以及洪水，並且今日依然有許多人為此而忍受著痛苦，但是我很感謝有體力早上拿著拿鏟子，晚上遞著東西，親眼目睹聖經裡的天國是什麼感覺。」並強調每一份善意都不會白費，「大家所做的一切、大家所捐的一毛錢都絕對不會掉在地上。」祝福災民們早日脫離憂傷、恢復日常生活，「也感謝在各種崗位上的所有超人們。我打算在這裡待到下周，大家加油。」

▲▼宋讚養大讚台灣人團結又溫暖。（圖／翻攝自Facebook／宋讚養 송찬양 Himm）

【宋讚養全文】

[一切都不會掉在地上]

從台北出發前原本沒有要貼文，也沒有要拍什麼影片，想說安靜地幫忙個三四天後回來。

但是我覺得真的不行了。

透過畫面中得知的我只能說是冰山一角。

只能說我非常幸運，遇到好多恩人。從早到晚用盡了全力以各種方式看到了台灣人怎麼傳達、怎麼表達他們的愛給災民們。

親愛的大家，我想要說哪怕是100塊也好，不管是這次或是之後哪裡有災情的話

我鼓勵大家捐出來。

問災民們需要什麼的時候，他們目前需要的不是什麼大東西，而只是個洗髮精罷了。就一個幾十塊錢的牙膏，依然能成為許多災民們的希望。

所以我昨天送物資時，從災民們口中所得到的所有感謝，全都應該是捐了哪怕是100塊錢的你們應得的。不是我。

這裡曾經遇到恐怖的颱風以及洪水，並且今日依然有許多人為此而忍受著痛苦，但是我很感謝有體力早上拿著拿鏟子，晚上遞著東西，親眼目睹聖經裡的天國是什麼感覺。

所以大家所做的一切，大家所捐的一毛錢都絕對不會掉在地上。

祝福所有災民們早日脫離憂傷並且盡快恢復日常生活。

也感謝在各種崗位上的所有超人們。

我打算在這裡待到下周，大家加油。