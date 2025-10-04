玉兔「花光人生積蓄」哭了！投入黑洞原因曝 捧超大孕肚：有夠慌張

記者潘慧中／綜合報導

玉兔（鄭如吟）2022年和導演Howard結婚後，同年底生下兒子姆姆，目前剩不到一個月就要生了。近日格外引起討論的是，她為了打造夢幻廚房，跟爸爸自告奮勇改造老家，結果「把人生積蓄都花光了」！

▲玉兔花光積蓄，加上二寶即將報到，內心超慌張。（圖／翻攝自YouTube／玉兔娘娘）



玉兔日前在YouTube頻道分享將老家翻新的心路歷程，她坦言這一切的起點，其實只是出於一個單純的念頭，那就是想要一個理想中的廚房。「所以我們夫妻倆牙一咬，就把畢生積蓄和後半輩子的理智，一起投入了這個偉大的裝修黑洞。」

▲玉兔落淚直呼工程費好貴。（圖／翻攝自YouTube／玉兔娘娘）



回憶起改造前的家，玉兔形容當時的環境昏暗到令人崩潰，「以前的客廳，採光大概跟蝙蝠洞差不多吧，白天待在家都得開燈，不然會以為自己還在睡。」她和先生的共識相當一致，「我們要光！光到要戴太陽眼鏡的那種！」於是在設計師建議下，牆面被拆除，換來一整片落地窗。如今家中光線充足，讓她開心表示：「現在陽光多到可以做光合作用了。」

▲玉兔分享門面和玄關的總工程費。（圖／翻攝自YouTube／玉兔娘娘）



談到最期待的廚房改造，玉兔笑說現在這個廚房雖然很潮，但真正用途完全不同，「它真正的功能是『吧台』兼『媽媽的監控中心』，我終於可以一邊假裝優雅地切菜，一邊用眼角餘光監視客廳那隻小怪獸有沒有在拆家。」

▲玉兔終於獲得一個理想中的廚房。（圖／翻攝自YouTube／玉兔娘娘）



玉兔坦言，改造前的浴室很復古，潮濕到「香菇可能都會長得比我好」。如今新浴室也改造得讓她非常滿意，「尤其是那個暖風乾燥機，冬天洗澡終於不用再上演冰桶挑戰了。」她也大讚智能馬桶的便利，「自從有了它，我覺得人生都被治癒了。」

▲▼玉兔老家的衛浴空間也有大幅改造。（圖／翻攝自YouTube／玉兔娘娘）



至於姪子和姪女的房間，玉兔笑說設計初衷很簡單，「希望給他們一個私領域。講白了，就是想辦法把他們那些爆炸多的東西和混亂的能量，通通關在一個房間裡。」

▲主臥室加兩間小孩房的工程費約花77萬。（圖／翻攝自YouTube／玉兔娘娘）



整理老家的翻修明細，玉兔一一列在影片中，門面和玄關的總工程費約62萬，客廳和廚房約花118萬，衛浴空間約花24萬，剩下3間房間約花77萬，總共約281萬，「我們的存款餘額歸零了」，她還作勢擦淚說「現在的工程怎麼那麼貴啊」，想到二寶即將出生，她就忍不住直呼：「心裡有夠慌張！」