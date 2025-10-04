田亞霍斜槓副業再＋1！　宣布「進軍直播界」：看到不一樣的一面

記者蔡琛儀／台北報導

林曉培變身「大歌廳」女伶，領軍陳謙文、田亞霍、邱振哲、郭家瑋等15位音樂人齊聚「誠品生活新店」2週年慶，獻上限定企劃「黑盒大歌廳，杰思HIGH唱」 ，眾星雲集輪番上陣，讓現場宛如最強祝壽團。

▲林曉培。（圖／杰思國際娛樂提供）

林曉培不只唱〈心動〉掀回憶殺，下台後還與後輩熱絡交流，笑喊：「遇到很多不一樣的新世代歌手，感覺挖到寶！」她特別點名新人NIO「音樂迷幻新潮、極具魅力」，並透露近期全心創作新歌，讓歌迷期待驚喜。

田亞霍則展現「斜槓二寶爸」魅力，台上唱情歌〈孤獨沐浴〉、〈打勾勾〉感動全場，台下還幫粉絲證婚，更透露孩子最近迷上《獵魔女團》，笑說「爸爸地位動搖」。此外，原本就身兼歌手、製作人、德州撲克玩家多個身份的他，也宣布進軍Twitch直播圈，內容包括音樂製作、遊戲實況、德州撲克等，甚至可能開設音樂小單元邀請好友參與，他笑說：「我私下超愛打電動，尤其是戰棋類策略遊戲，直播會看到我不一樣的一面。」

▲ 田亞霍將進軍直播。（圖／杰思國際娛樂提供）

「戲劇男神」陳謙文回歸舊地開唱，帶來戲劇插曲〈微笑的力量〉與公益新歌〈巨續〉，號召觀眾大合唱，場面熱烈。他感性表示「再次站上舞台特別感動」，並預告10月將舉辦公益演唱會，準備驚喜禮物送粉絲，傳遞愛與正能量。