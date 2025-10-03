《暴君的廚師》潤娥公開最愛的延志永料理　狂誇李彩玟：沒感覺差10歲

文／妞新聞

爆紅黑馬韓劇《暴君的廚師》在近日播出第12集大結局，首集以4.9%收視率起跑，最後一集已經翻倍再翻倍飆破17.1％完美收官，同時在Netflix等串流平台也穩坐各國觀看數上位圈，飾演女主角延志永「少女時代潤娥」也聲勢狂飆，在劇中大展廚藝的她，近日接受韓國媒體訪問大談幕後秘辛、拍攝真實感想啦！

親自取經半年大廚

「花半年」研究料理競賽

▲潤娥親自取經半年大廚。（圖／IG@celeb_fashion_magazine）

在劇中帶著一身廚藝穿越到朝鮮時代的延志永，以傳統料理結合現代創意，以一道道從沒見過宮廷料理征服暴君的絕對味覺，被網友戲稱是「韓國小當家」，為了完成各式料理重頭戲，潤娥不只在拍攝前就親自取經首爾大使鉑爾曼酒店的主廚신종철，學習刀工以及料理技巧，為了演藝出劇中的烹飪比賽，她自爆：「大概耗費6個月時間觀摩料理競賽節目」，辛勤努力果然獲得回報。

最愛料理？難忘料理？



延志永本人PICK是…

▲潤娥公開最愛的2道延志永牌宮廷料理。（圖／IG@celeb_fashion_magazine）



在讓觀眾忍不住嘴饞的各式「延志永牌宮廷料理」中，大廚本人潤娥透露最難忘的一道是「奶油辣椒醬拌飯」，透露因為是為李獻準備的第一道菜、同時也是韓國的代表料理，而吃過所有自家料理的她，覺得最好吃的則是另外一道…第四集出現的『大醬義大利麵』，潤娥表示：「麵條口感很特別，有點像在吃炸醬麵的感覺～」（真的好想吃吃看…）

2000年出生、今年滿25歲的李彩玟，與潤娥在現實中足足差了10歲，第一次對戲年下男的女神，訪談之間誇到不行，她表示：「真的很感謝他很帥氣的詮釋了李獻，與延志永的化學反應也很好」，自爆彼此共同點很多、沒有感受到年齡差異，也大讚李彩玟在疲憊的拍攝現場也能被他「散發的滿滿能量感染」，吼～不愧是現在最炙手可熱的男人！

