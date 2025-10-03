花蓮在地人「這裡更需要人手」真實求援心聲！Energy牛奶趕赴救災：小小力量

記者潘慧中／綜合報導

花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖23日發生溢流，重創光復鄉。事隔1個多禮拜，Energy成員牛奶表示，這段時間每天透過網路看到當地的狀況，十分擔憂，「所以心裡就一直有想來幫忙的想法。」

▲Energy牛奶低調前往救災。（圖／翻攝自Instagram／yeh_naiwen）



牛奶也特別感謝一路以來支持的粉絲，「我們的E家人們，第一時間也自發捐物資，還有直接到現場幫忙，真的非常感謝你們。」他透露，自己則利用這週唯一的空檔，「一早送完孩子就出發，想盡一點小小的力量。」

▲▼Energy牛奶送完小孩就趕去災區。（圖／翻攝自Instagram／yeh_naiwen）



牛奶回憶整個心路歷程，「一上火車就被滿滿人潮感動，到站後更看見來自各地支援的鏟子英雄們。」他被安排到光復國中協助清理，「整間學校一樓都是厚重的淤泥，也碰到了許多朋友已經奮戰好多天。」雖然自認力量有限，他仍感慨，「我的付出雖然短暫、微不足道，但能親手盡一份心力，讓我覺得很有意義。」

▲Energy牛奶當天被安排到光復國中協助清理。（圖／翻攝自Instagram／yeh_naiwen）



在回程途中，牛奶聽到當地朋友的心聲，「目前還是需要非常多的人力協助，尤其是車站外方圓2公里之外的地點都更需要人手，大家有空請多來幫忙。」

牛奶IG全文：

上週花蓮光復發生嚴重災情

每天在網路上看到各種現場情況

知道當地居民一定很辛苦

所以心裡就一直有想來幫忙的想法

我們的 E 家人們

第一時間也自發捐物資

還有直接到現場幫忙

真的非常感謝你們

今天是這週唯一的空檔

一早送完孩子就出發

想盡一點小小的力量

一上火車就被滿滿人潮感動

到站後更看見來自各地支援的鏟子英雄們

我被安排到光復國中

整間學校一樓都是厚重的淤泥

也碰到了許多朋友已經奮戰好多天

我的付出雖然短暫、微不足道

但能親手盡一份心力

讓我覺得很有意義

回程搭便車時碰到花蓮當地的朋友，說目前還是需要非常多的人力協助，尤其是車站外方圓2公里之外的地點都更需要人手，大家有空請多來幫忙

#天佑花蓮

#花蓮光復

#光復救災

#沒有從天而降的超人只有默默付出的無名英雄