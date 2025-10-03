救災「穿運動內衣」被網開罵：學學李多慧！祈錦鈅怒宣布寄存證信函

記者潘慧中／綜合報導

有「國民女神」之稱的歌手祈錦鈅日前親自驅車到花蓮光復鄉救災，事後卻意外引來不少罵聲，還被嗆「學學李多慧差在哪我就不多說了，一個是擺拍一個是幫忙，是誰自己想」，讓她看了十分無奈，「你是在幫李多慧招黑嗎？」

▲祈錦鈅被嗆「學學李多慧」。（圖／翻攝自Instagram／maxinechiii）



祈錦鈅進一步在Instagram限時動態不客氣直言：「阿你不就很會擺拍，我那兩天沒吃東西，開車總共12個小時，自己花了快五千塊到場幫忙出錢出力！」她無法理解為何只有自己被針對，「這麼多年來，就是只有我做什麼都是錯的。」

▲祈錦鈅穿運動內衣救災。（圖／翻攝自Instagram／maxinechiii）



不只這樣，祈錦鈅連當天穿搭也被罵，「一堆穿運動內衣的、很多他們講低調去的，身上超乾淨！他們乾淨成那樣，然後我整個人都是泥灰」，還是遭言語攻擊，「那個細肩帶內衣連墊子都沒有，不小心有一點多的擠出來，一堆人在那裡針對，就不小心胸部太大了對不起啊！」

▲祈錦鈅無奈自己總是挨罵。（圖／翻攝自Instagram／maxinechiii）



當然，也有不少粉絲心疼祈錦鈅的遭遇，安慰私訊她全都看到了，「如果這次的風波能讓更多人關注災區需求，我願意承受誤解。」至於酸民，她後續也自有應對方式，「口出惡言沒帶點良心的，可以期待收到一些存證信函了。」