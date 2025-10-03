苗栗超商砍人魔再犯！陳彥婷怒批「要死自己去死」　3藝人為女童祈福

記者張筱涵／綜合報導

苗栗市中正路一間超商2日下午驚傳隨機殺人事件，造成一名男子與兩名11歲女童受傷，引發社會震驚。消息曝光後，多位藝人與網紅紛紛在社群發聲，表達對無辜女童的關切與對累犯行為的憤怒。

▲苗栗隨機傷人。（圖／民眾提供）



育有兩子的網紅陳彥婷在Instagram限時動態以黑底白字寫下：「祈禱苗栗女童脫離險境，二次犯案對小孩出手，拜託要死自己去死！！！！好希望真的有私刑教育。」語氣沉痛，激動之情溢於言表。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲陳彥婷為傷者祈福並痛批加害者。（圖／翻攝自Instagram／陳彥婷）



藝人李玉璽則感嘆「世界真的好亂，希望女童平安脫離險境」；演員莊凱勛發出一張夕陽天空，上頭寫著「拜託，祈禱女童平安脫離險境，拜託！」並在貼文中簡短寫下「不捨」；歌手許允樂則轉發相關新聞截圖，直言「已經氣吐了，到底想怎樣？已經關過了，出獄繼續吸毒想搞事，就跑去弄無辜的路人小孩，什麼鬼，多少人想健康活著已經不容易，憑什麼對人家辛苦生育的孩子動手動腳，希望女童平安無事」。

▲李玉璽感嘆。（圖／翻攝自Instagram／李玉璽）



▲莊凱勛為受傷女童祈福。（圖／翻攝自FACEBOOK／莊凱勛）



▲許允樂見到相關新聞很痛心。（圖／翻攝自Instagram／許允樂）

這起案件的犯嫌邱姓男子，10年前就曾在同一間超商持刀砍傷4人，當時依殺人未遂罪服刑近9年，沒想到出獄後再度犯案，成為輿論矛頭。