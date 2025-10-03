啦啦隊女團見面會爆「雙重違法」！3韓籍人員無證上台 勞動部火速調查

▲安芝儇、南珉貞、趙娟週與朴旻曙，今年3月舉辦粉絲見面會。



圖文／鏡週刊

剛成立的韓國啦啦隊女團「2S」，成員包括安芝儇、南珉貞、趙娟週與朴旻曙，今年3月28日以歌手身分舉辦兩場「HOW 2 SPECIAL」粉絲見面會，日前才爆出主辦單位沒付當天成員所唱歌曲的版權費用，最近更被檢舉當天曾上台的3位韓籍工作人員也並沒有申請工作證。

粉絲見面會的門票2月中在網路平台開賣，兩分鐘便完售搶光，但事隔半年，卻傳出活動當天4位成員在台上所唱的歌曲，主辦單位沒有付版權費用，據當時現場人員指證，負責見面會的韓商達爾網路技術有限公司台灣分公司，有3位韓國籍工作人員上台協助表演事務，但都只是利用免簽入境，沒有合法申請工作證。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而現場人員也向1955勞動部勞動力發展署專線舉報，經過調查後，發展署回函表示，已經派員調查，並記錄該公司與外國人之對話記錄，已調查完畢，函送相關單位依法裁處。

▲在見面會台上的2位男性都沒有申請合法工作證。（讀者翻攝YT）



先前曾爆出《How2How2》專輯並非正式進口申報，且專輯上皆無任何韓國著作權或音樂協會等認證資料，就在台灣唱片行、網路平台銷售。當時經紀公司回應澄清，「實體專輯並非必須登記於韓國音樂著作權協會，該登記並非法律強制規範，不登記並不構成違法。」但有相關人員透露，專輯背後印的國際條碼疑似造假，國際條碼前三碼得要是「880」才是韓國代表，但2S的專輯條碼上卻沒有，而專輯不合法的消息傳出後，也立刻被五大唱片下架，如今已無法在網路上購買。

本刊致電韓商達爾網路技術有限公司至截稿前都未有人回應。



更多鏡週刊報導

版權糾紛又一樁／獨家！韓籍啦啦隊女神專輯爆涉不法 經紀公司7點聲明「保護旗下藝人」

版權糾紛又一樁／獨家！2S、蘇志燮全中招 白冰冰也踩雷氣到跳槽

版權糾紛又一樁／獨家！韓啦啦隊組女團2S爆「版權風暴」 粉絲見面會熱唱名曲竟被爆未付費