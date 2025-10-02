YTR劉力穎驚傳「昏倒送醫」！　消失一週發聲：完全沒辦法站起來

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber劉力穎日前在韓國因拒絕陌生男子搭訕而被打，為此她事後公開事件經過，傷勢照片曝光後掀起各界關注，已許久未更新社群動態的她，今（2）日在IG限動發文透露自己昏倒送醫，並在文中向廠商及網友表達歉意。貼文一出，再度引發討論。

▲劉力穎。（圖／翻攝自Instagram／liying0731）

劉力穎在文中解釋自己之所以會消失一個禮拜的原因，是因為她昏倒去醫院了，所以才會與外界斷了聯繫。她更透露，自己當時的狀況，相當不樂觀，不但沒有用什麼手機，更是嚴重到完全沒辦法站起來，只能一直躺著，為此她也在文中表示歉意：「消失了一個禮拜對不起，對廠商對網友都很抱歉。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲劉力穎昏倒送醫。（圖／翻攝自Instagram／liying0731）

劉力穎更在文中呼籲：「再次提醒大家減肥不要過度我從六十八瘦到現在五十四多一點，這大概是我2021的體重吧，還有醫藥費再貴一點我真的選擇直接死在家，不看醫生了， 那個醫藥費出來我再次昏倒。」似乎間接坦承，自己此次之所以會昏倒，很可能與過度減肥有關。

▲劉力穎呼籲大家別過度減肥。（圖／翻攝自Instagram／liying0731）

此外，劉力穎也在文末特別澄清，自己此次昏倒，絕非如外界猜測的「酗酒」所致。她嚴正地表示：「我沒有喝酒已經很久了，不要說我酗酒的關係，我現在幾乎都完全沒喝酒了」，希望外界不要對她昏倒多做揣測。至於目前的身體狀況，劉力穎則透露：「現在好多了可以坐著了，別擔心。」