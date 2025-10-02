老高深夜宣布「頻道暫停更新」　親揭心碎原因：給我們一點時間

記者王靖淳／綜合報導

人氣YouTuber「老高與小茉」頻道擁有600多萬的粉絲訂閱，不料今（2）日卻在頻道發布一篇貼文，宣布即日起頻道將暫停更新。貼文曝光後不久，令大批粉絲震驚不已。

▲老高與小茉Mr&Mrs Gao受到不少人喜愛。（圖／翻攝自YouTube／老高與小茉Mr&Mrs Gao）

老高沈重表示，家中愛犬「力氣」，被診斷出淋巴癌，現在的情況不是很樂觀。他透露，目前正一直在和醫生緊密溝通，積極治療，同時也心疼喊話：「希望它能不痛不怕、被愛包圍。」為了全心全力陪伴「力氣」，老高宣布：「自即日起，我們會把全部時間與心力放在陪伴與照顧力氣上。」因此，頻道的所有影片將暫停更新，恢復時間未定。

▲老高宣布頻道停更。（圖／翻攝自YouTube／老高與小茉Mr&Mrs Gao）

老高也特別向所有喜愛「力氣」的粉絲們，致上誠摯的謝意，「謝謝你們這些年對力氣的愛，也感謝每一次在留言裡對它的呼喚與關心。請給我們一點時間與空間，專心陪它走好每一步。」貼文曝光後，立刻在網路上掀起討論，同時也湧入大批粉絲留言，紛紛替他加油打氣「祝福平安順利」、「幫力氣集氣，祝早日康復」、「為力氣祈禱，希望病情可好轉。」