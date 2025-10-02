YTR金針菇救災發聲！急奔花蓮「鏟土全身泥濘」：這是台灣最美一面

記者孟育民／台北報導

花蓮馬太鞍溪洪災重創光復鄉，不少熱心民眾紛紛前往災區當志工，除了李多慧為台灣盡一份心力。擁有百萬訂閱的韓國YouTuber「韓勾ㄟ金針菇」也前往花蓮救災，事後她向《ETtoday星光雲》透露，抵達災區心情很複雜，「看到一個生活空間被厚厚的泥巴完全覆蓋，心裡真的很複雜， 也感受到災難帶來的無情。」不過她也被眼前的人溫暖到，覺得大家一起團結很感動。

▲金針菇前往花蓮救災。（圖／翻攝自金針菇IG）

金針菇分享當天情況，「從台北車站出發時，看到許多人穿著雨鞋搭上火車，那一刻我原本想『會不會幫不上忙』的擔憂消失了，大家帶著相同的心意一起往花蓮前進，抵達光復車站時眼前是一片沙塵，心裡真的有很複雜的感受。」更表示看著許多志工單位排隊，現場也有餐車特地趕來提供免費餐點，讓她心中充滿敬佩，「那種無論是誰都願意出一份力的氛圍，讓我覺得這就是台灣最美的一面。」

金針菇接著說，開始鏟泥巴的時候才知道，原來比想像中還要累，「泥巴又重又濕，一開始幾乎鏟不動 但慢慢找到節奏後，就能清出更多，清理過程中 ，我們在一間廚房裡挖出被埋住的微波爐、碗甚至是米酒。看到一個生活空間被厚厚的泥巴完全覆蓋，心裡真的很酸，也感受到災難帶來的無情。」最後她有感而發說，雖然過程辛苦，但能和大家一起出力，心裡覺得踏實，希望花蓮能早日恢復。