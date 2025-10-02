胡瓜對花蓮感情深厚「節目有望進駐」!　見重建家園遙遙無期...捐款百萬

記者孟育民／台北報導

花蓮光復鄉因堰塞湖溢流釀重大災情，各界為此紛紛出錢出力、協助賑災，綜藝天王胡瓜目前人在新加坡為網路節目《下面一位》出外景，得知花蓮光復災情嚴重，直接捐款1百萬元。今（2日）胡瓜與陳亞蘭、歐弟一同出席新節目《週末最強大》媒體餐敘記者會，胡瓜表示雖然無法加入「鏟子超人」行列，但對於花蓮感情深厚，看見災情於心不忍，所以義不容辭盡想一份心力。

▲胡瓜、陳亞蘭、歐弟出席《週末最強大》媒體餐敘。（圖／記者周宸亘攝）

胡瓜表示都有在關心賑災後續，因為有一檔節目原本預計要進駐花蓮，「我們感情深了，我們本來就去勘景，在今年的6、7月，上次地震很多地方都沒有恢復，影響觀光，所以我們取景要進駐那邊，一去大概15天回來5天，準備時間安排是這樣，對於當地支援我們的場景，我們都很清楚，突然這樣暴雨，堰塞湖這樣淹，會覺得遙遙無期，大家經營觀光，收拾家園都很難，一波未平一波又來，何時才能了？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲胡瓜持續關注花蓮災情。（圖／記者周宸亘攝）

事實上，胡瓜在第一時間也捐款百萬元，「我把心意化作一點行動，雖然力量不大，但希望能帶來一點溫暖，陪伴大家一起度過這段艱難的時刻，以前常去出外景，花蓮的美景讓我印象深刻，等災後重建完成，未來會規劃多一點花蓮外景，把花蓮的好介紹給大家，重振觀光。」

