鍾明軒秘魯返台「奔光復救災」！　衣服全汗呷便當：加倍好吃

YouTuber鍾明軒結束秘魯之旅返台後，立刻投入花蓮災後復原行動。他早在9月30日便在社群發文徵詢志工：「剛結束一段旅程準備回家～太開心啦，Btw 有沒有人10/2要一起去花蓮當鏟子英雄的！」引發網友響應。

今（2日）鍾明軒於Instagram限時動態分享災區現況，只見他戴著運動髮帶、穿著雨鞋，汗流浹背地坐在地上，鋪著塑膠袋當座位，一邊吃著便當一邊露出滿足笑容，並寫下：「發瘋這餐莫名其妙突然變得加倍好吃。」言語中盡是辛苦過後的踏實與感動。

花蓮光復鄉因馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，當地受創嚴重，吸引各地民眾前來協助清理，網友們紛紛留言向鍾明軒加油打氣，也分享救災心得與實用的防護建議，例如如何固定雨鞋、預防熱衰竭，以及攜帶替換衣物與防塵裝備等。對此，鍾明軒一一回應，「去有什麼忙可幫就幫什麼」、「你好棒」、「好！謝謝」，展現親切互動。

鍾明軒親自到花蓮出力，不僅成為「鏟子英雄」行列的一員，也以真誠的態度與災區民眾和志工們互動，溫暖的舉動再次獲得粉絲肯定。