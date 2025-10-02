團魂爆炸！Number_i新輯空降Oricon冠軍　岸優太迎30歲有他們陪

記者吳睿慈／綜合報導

日本全方位團體Number_i由瀧澤秀明所組立的TOBE娛樂打造，成員岸優太、平野紫耀與神宮寺勇太活躍在各領域，他們推出第二張原創專輯《No.II》空降最新一週的「Oricon數位專輯週榜」冠軍寶座，這也是成為他們通算第5張奪冠作品。值得關注的是，今年度該榜單首週下載數紀錄的前兩名皆由團體包辦，實力之強無人能敵。

▲Number_i新輯空降Oricon周榜冠軍。（圖／TOBE提供）



《No.II》收錄16首作品，包括早前拿下數位單曲冠軍的〈未確認領域〉，以及平野紫耀、岸優太、神宮寺勇太三人各自的SOLO曲，充分展現團體整體性與個人特色並行的多元風貌，曲風跨越舞曲、抒情與實驗元素，多層次的音樂魅力讓粉絲們也在社群媒體表：「SOLO曲太驚喜了」、「整張專輯循環播放停不下來」。

此外，岸優太在9月29日迎來30歲，生日當天獲得成員平野紫耀與神宮寺勇太暖心陪伴。官方Instagram公開的影片裡，岸戴著紅色「30」造型眼鏡，肩披寫有「生日快樂」的白色肩帶，兩位成員則用舞蹈、彩球和愛心手勢為他送上祝福。雖然岸一度害羞，但仍笑得燦爛，三人真摯的情誼令粉絲動容。

Number_i全新專輯《No.II》已全面登上KKBOX、Apple Music、Spotify等串流平台。