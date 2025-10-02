南韓40歲女主播遭爆虐兒致死　「10歲女兒到院明顯死亡」全身瘀青

記者吳睿慈／綜合報導

南韓娛樂圈近日爆出一起虐兒案，嫌犯竟是生母！一名40歲女主播在晉州小有知名度，她同時以歌手身份在當地活躍著，卻在9月底遭警方緊急拘捕，原因是涉嫌虐待女兒致死罪，據報導，她9月22日下午4點突然開著車，緊急將女兒送去醫院，院方看到小孩卻驚訝不已，該10歲多女童早已明顯死亡，且全身都瘀青，立即通報警方。

▲南韓女主播涉嫌虐待親生女兒致死被捕。（圖／翻攝自JTBC）



根據《事件班長》報導，一名在晉州小有知名度的40歲女主播因涉嫌遺棄小孩致死罪名，遭到警方逮捕並拘留，目前該案正在調查中。報導指出，她9月22日下午4點突然開著車，緊急將女兒送去醫院，她向院方辯解：「上班上到一半去車上看，發現女兒沒有意識了。」但醫院方面向警方表示「小孩被送來時已經死亡了，身體呈萎縮彎曲狀態。」該10歲多女童既沒有心跳也沒有脈搏。

▼▲南韓娛樂圈發生一起女主播虐兒致死的社會案件。（圖／翻攝自JTBC）



不僅如此，該女童全身上下佈滿瘀青，看起來像是鈍器所致，院方認為死因不單純，馬上通報警方，母親卻在醫院大鬧，崩潰大喊著「我女兒明明就活著，她沒有死！」該位40歲女主播否認女兒已去世，更向警方喊冤：「不知道女兒這麼不舒服，工作到一半到車上看，發現她已經沒有意識，趕快把她送來醫院。」否認犯行。

▲院方透露10歲女兒到院明顯死亡，且全身瘀青。（圖／翻攝自JTBC）



該名40歲女主播在慶尚南道晉州小有名氣，除了以歌手身份活動，還有經營YouTube頻道，卻爆出虐待親生女兒、導致其死亡的罪名，警方現已緊急逮捕她，並已將其拘留，正在調查事件經過。該案爆出後震驚各界，女主播身份引起關注，有網友翻出該生母身份，疑似是金姓女歌手，曾出過歌曲。