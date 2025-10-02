成龍同框女明星遭批「過度親密」　黑歷史照片被挖…出手背後環抱

記者陳芊秀／綜合報導

國際功夫巨星成龍近日被拍到在「灣區升明月」晚會時，對坐在身旁的容祖兒出手摸背，引發外界對其「伸鹹豬手」的質疑，女方經紀人則澄清：「成龍看著容祖兒長大的，是一個非常紳士的人。」然而外界又陸續挖出他與女星的昔日合作，發現他的舉動「親密過度」。

▲成龍與多位女明星在公開活動互動，照片被批評過度親密。（圖／翻攝自微博）

成龍從80年代起就開始走紅，主演無數動作片電影，且都會搭檔當時的人氣女明星，包括曾和女神王祖賢拍《城市獵人》、與南韓女神金喜善合作電影《神話》。回顧他過去登上媒體版面的照片，與多位女星的同台互動，如今看來都令人感覺遊走在尺度邊緣。例如他曾在一場公開活動中，突然從背後環抱大陸女星陳好，女方當場嚇到花容失色。

此外，成龍與范冰冰在宣傳電影時，在坎城影展也有正面摟抱的舉動，而當時他曾向媒體解釋，兩人關係像兄妹。他迎接60歲大壽，在北京舉行《和平友愛北京演唱會》，當時牽手南韓第一美女金喜善，更在合唱時親吻女方的臉頰。這些畫面陸續引發網友批評，認為與他的國際巨星形象完全背離，更讓與他合作的女星時常陷入尷尬處境。

▲成龍（右）迎接60大壽時舉行演唱會，當眾親吻金喜善臉頰。（圖／新浪娛樂）