成龍遭批伸鹹豬手！對容祖兒「拍背摸肩」影片瘋傳…女方經紀人回應

記者陳芊秀／綜合報導

香港武打巨星成龍日前出席澳門「灣區升明月」晚會，與音樂天后容祖兒登台合唱歌曲，然而台下互動卻掀起議論。他被拍到對身穿平口禮服的容祖兒出手摸背，同一時間容祖兒公司英皇娛樂老闆楊受成也起身與藝人換位，畫面曝光後，成龍被大批網友怒轟「伸出龍爪手」！

▲成龍遭批伸鹹豬手！對容祖兒「拍背摸肩」影片瘋傳。（圖／翻攝自微博）

[廣告]請繼續往下閱讀...

曝光的影片片段中，可見成龍最初只是將手搭在容祖兒的椅背上，但隨後手便順勢滑落，先拍了容祖兒後背，接著手順勢摸女方肩膀。此刻，坐在容祖兒另一側的老闆楊受成也正好起身，走向容祖兒示意交換座位，自己坐到容祖兒位置，此舉被網友解讀「保護旗下藝人的好老闆」。

▲曝光影片中，成龍手原本放在容祖兒椅背，後來對女方拍背、摸肩。（圖／翻攝自微博）

▲容祖兒經紀公司老闆楊受成與她換位。（圖／翻攝自微博）

影片在網路上瘋傳後，網友幾乎一面倒地撻伐成龍的行為，怒批「摸什麼小容的背」、「成龍好沒禮貌，掃容祖兒的背」、「成龍的手在幹嘛」、「那手不受控制」。然而，也有在場網友解釋，當時是因楊受成想與肖戰、王力宏合照，才暫時與容祖兒換位，拍完照後便換回來，其他曝光的影片，也可看出成龍用手抵著容祖兒肩膀，疑似提醒起身換回位子。

議論持續發酵，容祖兒的經紀人霍汶希事後也緊急出面說明換位是因為老闆要與肖戰、王力宏合照，強調「成龍看著容祖兒長大的，是一個非常紳士的人」。然而部分網友仍批評成龍伸「鹹豬手」，網友意見兩極。

▲容祖兒經紀人霍汶希回應，當時是楊受成想與肖戰、王力宏合照，拍完照後又與容祖兒換位回來。（圖／翻攝自微博）

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。

尊重身體自主權，請撥打110、113。

拒絕性騷擾，請撥打110、113。

⠀⠀